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  • Наслаждайтесь насыщенным звуком при воспроизведении DVD и MP3 Наслаждайтесь насыщенным звуком при воспроизведении DVD и MP3 Наслаждайтесь насыщенным звуком при воспроизведении DVD и MP3

    Мини-система Hi-Fi с DVD

    FWD410/51

    Наслаждайтесь насыщенным звуком при воспроизведении DVD и MP3

    Получите максимум впечатлений от просмотра фильмов благодаря системе FWD410. Выходная мощность 200 Вт (среднеквадр.) и мощность 3300 Вт PMPO гарантирует насыщенный и кристально чистый звук. Кроме того, эта мини-система Hi-Fi имеет сертификацию DivX для воспроизведения видео DivX и поддерживает воспроизведение MP3-файлов через USB.

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    Мини-система Hi-Fi с DVD

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    Наслаждайтесь насыщенным звуком при воспроизведении DVD и MP3

    с прямым USB

    • DVD
    • Прямой порт USB
    • FM
    • 240 Вт
    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

    Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

    С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать одну из предварительных настроек: Optimal, Jazz, Techno и Rock для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует технологию графического эквалайзера (выравнивания звука) для автоматической настройки звукового баланса и акцентирования звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Одним словом, эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    • Звук

      Улучшение звука
      Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов, Dolby Digital

    • Громкоговорители

      Улучшения АС
      Двухполосная

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Аудио-/видеовыход
      2xRCA (Аудио), выход компонентного видеосигнала, выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход S-Video

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      FM стерео, СВ
      Сохранение радиостанций
      40
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка, автопоиск

    • Комфорт

      Часы
      таймер отключения
      Тип загрузчика
      сверху, лоток
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Прочее
      Краткое руководство пользователя
      Кабели/подключение
      аудиокабель, кабель композитного видеосигнала (Y)
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      640 x 262 x 313 миллиметра

    Badge-D2C

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