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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Мини-система Hi-Fi

    FWM154/12

    Одержимые звуком

    Получите максимум удовольствия от музыки благодаря мини-системе Hi-Fi, оснащенной двухполосной акустической системой Bass Reflex для получения насыщенного звучания. Оптимизируйте звучание за счет настройки звукового баланса для разных музыкальных жанров с помощью системы цифрового управления звуком.

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    Рекомендуемая розничная цена: 4 760 руб.

    Мини-система Hi-Fi

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    Одержимые звуком

    • 40 Вт
    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Кассетная дека с автостопом

    Кассетная дека с автостопом

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    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Общая вых. мощность 40 Вт RMS

    Общая вых. мощность 40 Вт RMS

    Общая выходная мощность этой акустической системы Philips составляет 40 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    • Звук

      Полная звуковая мощность (RMS)
      40  Вт
      Улучшение звука
      • Динамическое усиление басов
      • цифровое управление звуком

    • Громкоговорители

      Динамики
      4" НЧ-динамик
      Улучшения АС
      Двухполосная
      Количество АС
      2

    • Подключения

      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Вход Aux
      2xRCA (Аудио)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      Кассетная дека
      механическая
      Количество дек
      1

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      • FM
      • FM стерео
      • СВ
      Сохранение радиостанций
      40
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • звуковой радиосигнал
      Часы
      • на основном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      лоток
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей
      Количество дисков
      1

    • Питание

      Источник питания
      220—240  В

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      Многоязычное
      Прочее
      Краткое руководство пользователя
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Вес брутто
      8,5  кг
      Глубина основной АС
      175  миллиметра
      Ширина основной АС
      189  миллиметра
      Глубина основного устройства
      271  миллиметра
      Высота основного устройства
      292  миллиметра
      Ширина основного устройства
      220  миллиметра
      Высота упаковки
      354  миллиметра
      Ширина упаковки
      740  миллиметра
      Глубина упаковки
      270  миллиметра
      Высота основной АС
      292  миллиметра

    • Аудиозапись

      Носители записи
      аудиокассета

    • Зеленый

      Энергопотребление в режиме ожидания
      1  Вт

    Badge-D2C

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