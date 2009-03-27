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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Мини-система Hi-Fi

    FWM197/12

    Одержимые звуком

    Ощутите постоянное удовольствие от прослушивания до 10 часов записей в форматах CD/WMA/MP3 на мини-системе Hi-Fi от Philips. Продлите удовольствие от прослушивания музыки дома с портативным плеером — с функцией MP3 Link.

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    Мини-система Hi-Fi

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    Одержимые звуком

    • 120 Вт
    Общая выходная мощность120 Вт RMS

    Общая выходная мощность120 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Кассетная дека с автостопом

    Кассетная дека с автостопом

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    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать одну из предварительных настроек: Optimal, Jazz, Techno и Rock для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует технологию графического эквалайзера (выравнивания звука) для автоматической настройки звукового баланса и акцентирования звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Одним словом, эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    • Звук

      Выходная мощность
      120 Вт RMS
      Улучшение звука
      • Динамическое усиление басов
      • цифровое управление звуком

    • Громкоговорители

      Динамики
      • 2" ВЧ-динамик
      • 5,25" НЧ-динамик
      Улучшения АС
      Двухполосная
      Типы АС
      Акустические системы Bass Reflex
      Количество АС
      2

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Вход Aux
      2xRCA (Аудио)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения кассеты
      полуавтоматическая остановка
      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/одна/все/программа
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      Кассетная дека
      механическая
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • запрограммированное воспроизведение
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп
      Количество дек
      1

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      • FM стерео
      • СВ
      Сохранение радиостанций
      40
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Сигнал USB
      Часы
      • на основном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      лоток
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей
      Количество дисков
      1

    • Питание

      Источник питания
      220—240  В
      Источник питания
      50  Гц

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      Многоязычное
      Прочее
      Краткое руководство пользователя
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Вес брутто
      11,2  кг
      Глубина основного устройства
      285  миллиметра
      Высота основного устройства
      292  миллиметра
      Ширина основного устройства
      220  миллиметра
      Высота упаковки
      348  миллиметра
      Ширина упаковки
      730  миллиметра
      Глубина упаковки
      275  миллиметра
      Глубина АС
      186  миллиметра
      Вес АС
      207  миллиметра
      Высота АС
      292  миллиметра

    • Аудиозапись

      Улучшение записи на кассету
      Синхростарт записи с CD
      Носители записи
      аудиокассета

    • Зеленый

      Режим ожидания Eco Power
      1  Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 2  Вт

    Badge-D2C

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