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  • Мощный и яркий звук Мощный и яркий звук Мощный и яркий звук

    Мини-система Hi-Fi

    FWM210/12

    Мощный и яркий звук

    Можно непрерывно наслаждаться композициями в формате CD/MP3/WMA со среднеквадратичной мощностью 140 Ватт. Продлите удовольствие от прослушивания музыки дома с устройства USB, подключенным через прямой порт USB

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    Мини-система Hi-Fi

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    Мощный и яркий звук

    Одержимые звуком

    • CD, MP3-CD
    • Прямой порт USB
    • FM
    • 120 Вт
    Общая среднеквадратичная выходная мощность 140 Вт

    Общая среднеквадратичная выходная мощность 140 Вт

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Цифровая настройка для предустановки станций

    Цифровая настройка для предустановки станций

    Подключение к телевизору или проигрывателю DVD

    0

    Часы, будильник и таймер отключения

    0

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      140 Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком, MAX Sound

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео, СВ
      Сохранение радиостанций
      40

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
      Тип дисплея
      ЖК
      Часы
      На главном дисплее

    • Питание

      Источник питания
      200-240 В

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель линейного входа MP3
      Входящие в комплект аксессуары
      Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный буклет

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      9,52 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Программирование 20 дорожек
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
      Режимы для USB Direct
      Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
      Тип загрузчика
      Лоток

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный буклет
    Badge-D2C

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