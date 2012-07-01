Технология UniSound для естественного и кристально чистого звучания

Приготовьтесь к невероятно четкому и естественному звучанию музыки. Технология UniSound — это сочетание специальной акустической формы и инженерно-технических достижений, которые в совокупности обеспечивают воспроизведение звука в исходном качестве. В обычных АС ВЧ- и НЧ-излучатели воспроизводят звук из разных точек. При этом появляются сильные помехи и искажения, из-за которых звучание становится неестественным, однообразным и приглушенным. UniSound дарит свободу музыке благодаря уникальному расположению ВЧ- и НЧ-излучателей и безупречной конструкции аудиокроссоверов, что значительно уменьшает помехи и обеспечивает естественное звучание в исходном качестве.