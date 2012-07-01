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  • Великолепный мощный и чистый звук Великолепный мощный и чистый звук Великолепный мощный и чистый звук

    Мини-система Hi-Fi

    FWM6000/10

    Великолепный мощный и чистый звук

    Система Hi-Fi FWM6000/10 со среднеквадратичной мощностью 550 Вт и пиковой выходной музыкальной мощностью 7500 Вт. Сабвуфер обеспечивает насыщенные низкие частоты, а технология UniSound гарантирует чистое и естественное звучание. Слушайте музыку с USB-устройств и портативных музыкальных плееров.

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    Мини-система Hi-Fi

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    Великолепный мощный и чистый звук

    благодаря этой музыкальной системе

    • 550 Вт
    Технология UniSound для естественного и кристально чистого звучания

    Технология UniSound для естественного и кристально чистого звучания

    Приготовьтесь к невероятно четкому и естественному звучанию музыки. Технология UniSound — это сочетание специальной акустической формы и инженерно-технических достижений, которые в совокупности обеспечивают воспроизведение звука в исходном качестве. В обычных АС ВЧ- и НЧ-излучатели воспроизводят звук из разных точек. При этом появляются сильные помехи и искажения, из-за которых звучание становится неестественным, однообразным и приглушенным. UniSound дарит свободу музыке благодаря уникальному расположению ВЧ- и НЧ-излучателей и безупречной конструкции аудиокроссоверов, что значительно уменьшает помехи и обеспечивает естественное звучание в исходном качестве.

    Двойной усилитель для улучшения звучания

    Двойной усилитель для улучшения звучания

    Двойной усилитель повышает качество звучания путем уменьшения перекрестных искажений между НЧ- и ВЧ- динамиками, поскольку каждый преобразователь имеет отдельный усилитель. В результате низкочастотный звук получается глубоким и мощным и не мешает воспроизведению более высоких частот, которые передаются чисто и четко. В сочетании с точным исполнением конструкции активного кроссовера достигается улучшенный контроль фаз и частотной характеристики каждого излучателя для создания более гармоничного и естественного звучания.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод

    CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод

    Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB

    Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB

    Среднеквадратичная мощность 500 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

    Среднеквадратичная мощность 500 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

    Сабвуфер для мощных басов

    0

    Подключение к телевизору или проигрывателю DVD

    0

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40

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    • Кабель линейного входа MP3
    Badge-D2C

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    • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.

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