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FWM6000/10
Великолепный мощный и чистый звук
Система Hi-Fi FWM6000/10 со среднеквадратичной мощностью 550 Вт и пиковой выходной музыкальной мощностью 7500 Вт. Сабвуфер обеспечивает насыщенные низкие частоты, а технология UniSound гарантирует чистое и естественное звучание. Слушайте музыку с USB-устройств и портативных музыкальных плееров.Узнать обо всех преимуществах
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Приготовьтесь к невероятно четкому и естественному звучанию музыки. Технология UniSound — это сочетание специальной акустической формы и инженерно-технических достижений, которые в совокупности обеспечивают воспроизведение звука в исходном качестве. В обычных АС ВЧ- и НЧ-излучатели воспроизводят звук из разных точек. При этом появляются сильные помехи и искажения, из-за которых звучание становится неестественным, однообразным и приглушенным. UniSound дарит свободу музыке благодаря уникальному расположению ВЧ- и НЧ-излучателей и безупречной конструкции аудиокроссоверов, что значительно уменьшает помехи и обеспечивает естественное звучание в исходном качестве.
Двойной усилитель повышает качество звучания путем уменьшения перекрестных искажений между НЧ- и ВЧ- динамиками, поскольку каждый преобразователь имеет отдельный усилитель. В результате низкочастотный звук получается глубоким и мощным и не мешает воспроизведению более высоких частот, которые передаются чисто и четко. В сочетании с точным исполнением конструкции активного кроссовера достигается улучшенный контроль фаз и частотной характеристики каждого излучателя для создания более гармоничного и естественного звучания.
Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
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Тюнер/прием/передача
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