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  • Впечатляющее звучание без проводов Впечатляющее звучание без проводов Впечатляющее звучание без проводов

    Мини-система Hi-Fi

    FX25/12

    Впечатляющее звучание без проводов

    Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с любого смарт-устройства и технология NFC для мгновенного сопряжения. Двойной усилитель повышает качество музыки, а общая выходная мощность 300 Вт (среднеквадр.) обеспечивает удивительно глубокий звук.

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    Мини-система Hi-Fi

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    Впечатляющее звучание без проводов

    • Технологии Bluetooth® и NFC
    Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

    Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Двойной усилитель для улучшения звучания

    Двойной усилитель для улучшения звучания

    Двойной усилитель повышает качество звучания путем уменьшения перекрестных искажений между НЧ- и ВЧ- динамиками, поскольку каждый преобразователь имеет отдельный усилитель. В результате низкочастотный звук получается глубоким и мощным и не мешает воспроизведению более высоких частот, которые передаются чисто и четко. В сочетании с точным исполнением конструкции активного кроссовера достигается улучшенный контроль фаз и частотной характеристики каждого излучателя для создания более гармоничного и естественного звучания.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

    Общая вых. мощность 300 Вт RMS

    Общая вых. мощность 300 Вт RMS

    Подключение к телевизору или проигрывателю DVD

    0

    • Звук

      Улучшение звука
      • MAX Sound
      • Динамическое усиление басов
      Полная звуковая мощность (RMS)
      300  Вт

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • 2" ВЧ-динамик
      • Двухполосная
      • Акустическая система Bass Reflex
      • 6,5" НЧ-динамик
      Количество динамиков
      2

    • Подключения

      Аудиоподключения
      Линейный вход RCA
      Профили Bluetooth
      A2DP
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да
      Технология NFC
      Да

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Таймер отключения
      • Звуковой сигнал с радио
      • Сигнал USB
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Часы
      На главном дисплее

    • Питание

      Источник питания
      110-240 В

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Инструкция по эксплуатации
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный буклет
      Пульт ДУ
      21 кнопка

    • Размеры

      Глубина упаковки
      393  миллиметра
      Ширина устройства
      467  миллиметра
      Высота упаковки
      475  миллиметра
      Высота устройства
      140  миллиметра
      Ширина упаковки
      526  миллиметра
      Глубина устройства
      320  миллиметра
      Глубина акустической системы
      201  миллиметра
      Высота акустической системы
      350  миллиметра
      Ширина акустической системы
      241  миллиметра
      Вес нетто
      10,25  кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • Повторить / одну / диск / программа
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      • Быстро вперед/назад
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      • Повторное воспроизведение
      • Программирование 20 дорожек
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Запрограммированное воспроизведение
      • Повтор
      • Вперемешку
      • Стоп
      Тип загрузчика
      Лоток
      Количество дисков
      1

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный буклет
    Badge-D2C

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