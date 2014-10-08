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  • Впечатляющее звучание без проводов Впечатляющее звучание без проводов Впечатляющее звучание без проводов

    Мини-система Hi-Fi

    FXD18/51

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    Впечатляющее звучание без проводов

    Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с любого смарт-устройства и технология NFC для мгновенного сопряжения. Двойной усилитель повышает качество звука, а общая выходная мощность 300 Вт (среднеквадр.) обеспечивает насыщенное звучание.

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    Мини-система Hi-Fi

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    Впечатляющее звучание без проводов

    • Технологии Bluetooth® и NFC
    • 300 Вт
    Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

    Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Двойной усилитель для улучшения звучания

    Двойной усилитель для улучшения звучания

    Двойной усилитель повышает качество звучания путем уменьшения перекрестных искажений между НЧ- и ВЧ- динамиками, поскольку каждый преобразователь имеет отдельный усилитель. В результате низкочастотный звук получается глубоким и мощным и не мешает воспроизведению более высоких частот, которые передаются чисто и четко. В сочетании с точным исполнением конструкции активного кроссовера достигается улучшенный контроль фаз и частотной характеристики каждого излучателя для создания более гармоничного и естественного звучания.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Караоке для любителей вокального творчества

    Караоке для любителей вокального творчества

    Функция караоке DVD-проигрывателя обеспечивает ничем не ограниченное удовольствие от пения и качественного воспроизведения. Можно украсить голос функцией эха. Управление дает возможность устанавливать индивидуальную вокальную настройку одним нажатием кнопки.

    Общая вых. мощность 300 Вт RMS

    Общая вых. мощность 300 Вт RMS

    Подключение к устройству с поддержкой NFC одним касанием

    Удобное подключение к любому устройству с поддержкой NFC. Сложная процедура беспроводного подключения осталась в прошлом. Новая технология NFC проста и удобна в использовании и поддерживает подключение к любому устройству с поддержкой технологии NFC одним касанием.

    HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

    HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

    Воспроизведение DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    • Звук

      Улучшение звука
      MAX Sound
      Полная звуковая мощность (RMS)
      300  Вт

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • 2" ВЧ-динамик
      • Двухполосная
      • Акустическая система Bass Reflex
      • 5,25" НЧ-динамик
      Количество динамиков
      2

    • Подключения

      Аудиоподключения
      Линейный вход RCA
      Профили Bluetooth
      A2DP
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да
      Технология NFC
      Да

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      40

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Таймер отключения
      • Звуковой сигнал с радио
      • Сигнал USB
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Часы
      На главном дисплее

    • Мощность

      Источник питания
      110-240 В

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Инструкция по эксплуатации
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный буклет
      Пульт ДУ
      21 кнопка

    • Размеры

      Глубина упаковки
      370  миллиметра
      Ширина устройства
      467  миллиметра
      Высота упаковки
      374  миллиметра
      Высота устройства
      140  миллиметра
      Ширина упаковки
      516  миллиметра
      Глубина устройства
      320  миллиметра
      Глубина акустической системы
      145  миллиметра
      Высота акустической системы
      309  миллиметра
      Ширина акустической системы
      205  миллиметра
      Вес нетто
      7,5  кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • Повторить / одну / диск / программа
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      • Быстро вперед/назад
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      • Повторное воспроизведение
      • Программирование 20 дорожек
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Запрограммированное воспроизведение
      • Повтор
      • Вперемешку
      • Стоп
      Тип загрузчика
      Лоток
      Количество дисков
      1

    • Воспроизведение видео

      Поддерживаемые медианосители
      • DivX
      • DVD
      Режимы воспроизведения дисков
      • Повтор участка A-B
      • Меню диска
      • Быстро назад
      • Быстро вперед
      • Пауза
      Количество дисков
      1

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный буклет
    Badge-D2C

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