Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)
Сменные фильтры для увлажнителя воздуха Philips серии 2000: HU2510. Модель увлажнителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
Гигиеничное увлажнение с NanoCloud
Ни одна технология не подает более чистый водяной пар, чем NanoCloud. Мельчайшие частицы пара невидимы невооруженному глазу, а бактериям очень сложно с ними связаться. На 99,9 % меньше бактерий, чем у обычных ультразвуковых увлажнителей, попадает в воздух при увлажнении, а еще его можно использовать с водопроводной водой. (2)
(1) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
(2) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории
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