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  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000 Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000 Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000

    Увлажнитель воздуха серии 2000 Увлажняющий фильтр

    FY1190/30

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000

    Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)

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    Увлажнитель воздуха серии 2000 Увлажняющий фильтр

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    Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000

    Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

    • Совместимо с серией 2000
    • В комплекте: 1 фильтр
    • Срок службы 6 месяцев
    • Оригинальный фильтр Philips
    Для увлажнителей Philips серии 2000

    Для увлажнителей Philips серии 2000

    Сменные фильтры для увлажнителя воздуха Philips серии 2000: HU2510. Модель увлажнителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

    Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев

    Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев

    Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

    Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

    Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

    Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

    Гигиеничное увлажнение с NanoCloud

    Гигиеничное увлажнение с NanoCloud

    Ни одна технология не подает более чистый водяной пар, чем NanoCloud. Мельчайшие частицы пара невидимы невооруженному глазу, а бактериям очень сложно с ними связаться. На 99,9 % меньше бактерий, чем у обычных ультразвуковых увлажнителей, попадает в воздух при увлажнении, а еще его можно использовать с водопроводной водой. (2)

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Увлажняющий фильтр
      В комплекте
      Фильтр, 1 шт.
      Срок службы
      До 6 месяцев

    • Вес и габариты

      Высота изделия
      167 мм
      Вес продукта
      0,057 кг
      Ширина изделия
      160 мм
      Длина изделия
      55 мм
      Длина упаковки
      60 мм
      Ширина упаковки
      177 мм
      Высота упаковки
      198 мм
      Вес в упаковке
      0,134 кг

    • Замена

      Для увлажнителей воздуха Philips
      HU2510

    Badge-D2C

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    • (1) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
    • (2) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории

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