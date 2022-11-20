Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000
Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, аллергенов животных и вирусов.
3-слойная система фильтрации — фильтр предварительной очистки, HEPA NanoProtect и фильтр с активированным углем — задерживает 99,9 % частиц размером до 0,003 мкм (1), защищая вас от загрязнителей, вирусов, аллергенов, бактерий и неприятных запахов.
Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве
Устройство Philips оповестит вас, когда придет время заменить фильтр, с помощью индикации на дисплее. Обслуживание не отнимет у вас много сил и займет менее минуты.
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