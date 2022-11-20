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  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000 Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000 Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000

    Очиститель воздуха серии 1000 Фильтр 3в1

    FY1700/30

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    Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000

    Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего очистителя воздуха: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, аллергенов животных и вирусов.

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    Очиститель воздуха серии 1000 Фильтр 3в1

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    Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серии 1000

    Эффективно задерживает 99,9 % наночастиц (1)

    • Совместим с серией 1000
    • В комплекте: 1 фильтр
    • Срок службы 1 год
    • Оригинальный фильтр Philips
    Совместим с серией 1000

    Совместим с серией 1000

    Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серии 1000: AC1711 и AC1715. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

    Длительный срок службы фильтра до 1 года

    Длительный срок службы фильтра до 1 года

    Фильтры обеспечивают оптимальный результат фильтрации до 1 года (2) для экономии времени и денег. Регулярно меняйте фильтр для поддержания оптимального результата.

    Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

    Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

    Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

    3-слойная фильтрация HEPA задерживает 99,9 % мельчайших частиц

    3-слойная фильтрация HEPA задерживает 99,9 % мельчайших частиц

    3-слойная система фильтрации — фильтр предварительной очистки, HEPA NanoProtect и фильтр с активированным углем — задерживает 99,9 % частиц размером до 0,003 мкм (1), защищая вас от загрязнителей, вирусов, аллергенов, бактерий и неприятных запахов.

    Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

    Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

    Устройство Philips оповестит вас, когда придет время заменить фильтр, с помощью индикации на дисплее. Обслуживание не отнимет у вас много сил и займет менее минуты.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Фильтр HEPA NanoProtect
      В комплекте
      Фильтр, 1 шт.
      HEPA NanoProtect
      Да
      Фильтр предварительной очистки
      Да
      Активированный уголь
      Да
      Срок службы
      До 1 года

    • Производительность

      Фильтрация частиц
      99,9 % при размере частиц 0,003 мкм

    • Вес и габариты

      Высота изделия
      235,5 мм
      Вес продукта
      0,7 кг
      Ширина изделия
      135,3 мм
      Длина изделия
      212 мм
      Длина упаковки
      220 мм
      Ширина упаковки
      220 мм
      Высота упаковки
      250 мм
      Вес в упаковке
      0,89 кг

    • Замена

      Для очистителей воздуха Philips
      AC1711, AC1715

    Badge-D2C

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    • (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA
    • (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.

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