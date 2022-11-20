3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения
3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения
3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Узнать обо всех преимуществах
3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения
3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3 фильтра в одном для эффективности с первого дня применения
3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальный фильтр Philips был разработан вместе с самим устройством, чтобы обеспечить идеальную совместимость, которая гарантирует непрерывную бесперебойную работу устройства.
Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра. (6)
Цилиндрический фильтр «3 в 1» оснащен всеми тремя уровнями фильтров, необходимых для обеспечения эффективной фильтрации с первого для использования. (6) Угольный фильтр, воздушный фильтр НЕРА и фильтр предварительной очистки — оптимальная комбинация, которая удаляет загрязняющие вещества, вирусы, аллергены и бактерии, чтобы вы могли дышать более чистым воздухом; один данный фильтр заменяет все три фильтра.
3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, активным угольным фильтром и фильтром предварительной очистки гарантирует защиту от бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных и газов. Технология NanoProtect HEPA не только улавливает загрязняющие вещества, но и использует специальный электростатический заряд для их притяжения, что позволяет очищать воздух быстрее, чем при использовании модели HEPA H13, применяемой в сфере медицины. (5)
Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц. Также протестировано на защиту от коронавируса (8).
Встроенный фильтр «3 в 1» от Philips обеспечивает постоянную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию в течение 12 месяцев (макс.). (1)
Устройство Philips сообщает, когда нужно выполнить чистку фильтра предварительной очистки, а когда пора заменить фильтр, что можно сделать менее чем за минуту. Это упрощает обслуживание устройства и гарантирует, что вы всегда будете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.
Для оптимального уровня фильтрации следует регулярно пылесосить фильтр предварительной очистки.
Отслеживайте срок службы и состояние фильтра в любое время и откуда угодно с приложением Clean Home+ (2). Получайте уведомления, когда пришло время сменить фильтр, заказывайте новый прямо через приложение. (3)
Вес и габариты
Дизайн и отделка
Замена
Рабочие параметры
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