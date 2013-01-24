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Увлажняющий фильтр

FY2401/30
Общая оценка / 5
  • Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда. Здоровый воздух. Всегда.
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    Увлажняющий фильтр

    FY2401/30
    Общая оценка / 5

    Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

    Увлажняющий фильтр

    Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

    Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

    Увлажняющий фильтр

    Здоровый воздух. Всегда.

    Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

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      Здоровый воздух. Всегда.

      Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение

      * Улучшенный увлажняющий фильтр для продления срока службы в два раза

      Улучшенный увлажняющий фильтр имеет срок службы 6 месяцев, что вдвое больше, чем у фильтра предыдущего поколения.

      Оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение

      Этот увлажняющий фильтр толщиной 30 мм изготовлен из ПЭТ и имеет 12-уровневую пористую структуру. Поверхность фильтра раскрывается до 15662 см2, что гарантирует оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Темно-серый

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        0,1  кг
        Размеры изделия (Д х Ш х В)
        502 x 130 x 30

      • Страна изготовления

        Страна изготовления
        Китай

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          • Показатель срока службы основан на сравнении со старым фильтром (Philips HU4102) в тех же условиях тестирования. Улучшенный увлажняющий фильтр имеет срок службы вдвое больше старого фильтра.