Ключевые слова для поиска
Здоровый воздух. Всегда.
Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровый воздух. Всегда.
Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение
Здоровый воздух. Всегда.
Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровый воздух. Всегда.
Увлажняющий фильтр Philips обеспечивает оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение
Улучшенный увлажняющий фильтр имеет срок службы 6 месяцев, что вдвое больше, чем у фильтра предыдущего поколения.
Этот увлажняющий фильтр толщиной 30 мм изготовлен из ПЭТ и имеет 12-уровневую пористую структуру. Поверхность фильтра раскрывается до 15662 см2, что гарантирует оптимальный уровень поглощения влаги и эффективное испарение.
Дизайн и отделка
Вес и габариты
Страна изготовления