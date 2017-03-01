Надежная защита для лучшей работы
Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежная защита для лучшей работы
Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом. Узнать обо всех преимуществах
Надежная защита для лучшей работы
Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежная защита для лучшей работы
Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальный фильтр Philips был разработан вместе с самим устройством, чтобы обеспечить идеальную совместимость, которая гарантирует непрерывную бесперебойную работу устройства.
Фильтр Active Carbon с ячеистой структурой разработан для эффективной очистки воздуха от опасных газов, в том числе озона и вредных ЛОС (летучих органических соединений). При проведении ремонтных работ, приготовлении пищи и других занятиях происходит выделение таких газов, а фильтр Active Carbon эффективно их поглощает, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.
Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.
Фильтр Active Carbon компании Philips обеспечивает постоянную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию до одного года использования (1).
Устройство Philips сообщает, когда нужно выполнить чистку фильтра предварительной очистки либо заменить фильтр. Это займет меньше минуты. Простота обслуживание устройства гарантирует, что вы всегда будете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.
Отслеживайте срок службы и состояние фильтра в любое время и в любом месте с приложением Clean Home+ (2). Получайте уведомления, когда пришло время сменить фильтр, заказывайте сменный фильтр прямо через приложение (3).
Вес и размеры
Performance
Замена
Maintenance
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