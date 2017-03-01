Ключевые слова для поиска

1

Genuine replacement filter

Фильтр с активированным углем

FY2420/30
Общая оценка / 5
1 награда
  • Надежная защита для лучшей работы Надежная защита для лучшей работы Надежная защита для лучшей работы
    -{discount-value}

    Genuine replacement filter Фильтр с активированным углем

    FY2420/30
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Надежная защита для лучшей работы

    Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом. Узнать обо всех преимуществах

    Genuine replacement filter Фильтр с активированным углем

    Надежная защита для лучшей работы

    Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом. Узнать обо всех преимуществах

    Надежная защита для лучшей работы

    Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом. Узнать обо всех преимуществах

    Genuine replacement filter Фильтр с активированным углем

    Надежная защита для лучшей работы

    Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Фильтры и аксессуары

      Надежная защита для лучшей работы

      Оригинальный фильтр Philips идеально подходит для использования

      • До 12 месяцев службы
      • Способствует устранению газов и неприятных запахов
      Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

      Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

      Оригинальный фильтр Philips был разработан вместе с самим устройством, чтобы обеспечить идеальную совместимость, которая гарантирует непрерывную бесперебойную работу устройства.

      Фильтр Active Carbon от компании Philips устраняет газы и запахи

      Фильтр Active Carbon от компании Philips устраняет газы и запахи

      Фильтр Active Carbon с ячеистой структурой разработан для эффективной очистки воздуха от опасных газов, в том числе озона и вредных ЛОС (летучих органических соединений). При проведении ремонтных работ, приготовлении пищи и других занятиях происходит выделение таких газов, а фильтр Active Carbon эффективно их поглощает, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.

      Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

      Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

      Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.

      До 12 месяцев использования

      До 12 месяцев использования

      Фильтр Active Carbon компании Philips обеспечивает постоянную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию до одного года использования (1).

      Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

      Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

      Устройство Philips сообщает, когда нужно выполнить чистку фильтра предварительной очистки либо заменить фильтр. Это займет меньше минуты. Простота обслуживание устройства гарантирует, что вы всегда будете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.

      Подключитесь к устройству и отслеживайте его состояние через приложение

      Подключитесь к устройству и отслеживайте его состояние через приложение

      Отслеживайте срок службы и состояние фильтра в любое время и в любом месте с приложением Clean Home+ (2). Получайте уведомления, когда пришло время сменить фильтр, заказывайте сменный фильтр прямо через приложение (3).

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        10*276*362 mm
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        21*292*380 mm
        Цвет
        Черный

      • Performance

        Filters out
        Газ и неприятные запахи

      • Замена

        Для очистителей воздуха Philips
        AC2887, AC2889, AC3829

      • Maintenance

        Wash under water
        Нет
        Clean with a brush
        Нет
        Clean with chemical products
        Нет

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • (1) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.
          • (2) Применимо только к некоторым моделям с возможностью подключения
          • (3) Применимо только для стран с доступным магазином Philips
          • (4) Материал фильтра NanoProtect HEPA оказывает более низкое сопротивление воздушному потоку по сравнению с материалом фильтра HEPA H13, что позволяет очистителю воздуха Philips с NanoProtect обеспечивать более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR), чем с сертифицированным фильтром HEPA H13 аналогичного размера.
          • (5) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
          • (6) В зависимости от фильтра, используемого с очистителем Philips AC1711 или 1715
          • (7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
          • (8) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.