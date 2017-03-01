Очистители воздуха серии 2000i и 3000i Фильтр с активированным углем
Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
Оригинальный сменный фильтр для вашего очистителя воздуха: фильтр с активированным углем эффективно удаляет летучие органические соединения (ЛОС) и неприятные запахи, делая воздух в помещении чище и полезнее.
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Очистители воздуха серии 2000i и 3000i Фильтр с активированным углем
Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i Эффективно устраняет газы и неприятные запахи Совместимо с сериями 2000i и 3000i В комплекте: 1 фильтр Срок службы 1 год Оригинальный фильтр Philips Совместимо с устройствами Philips серий 2000i и 3000i
Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серий 2000i и 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Длительный срок службы фильтра до 1 года
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 1 года (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
Фильтр с активированным углем задерживает газы и неприятные запахи
Фильтр с активированным углем эффективно удаляет летучие органические соединения (ЛОС) и неприятные запахи, делая воздух в помещении чище и полезнее.
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Общие характеристики
Тип продукта
Фильтр AC NanoProtect В комплекте
Фильтр, 1 шт. HEPA NanoProtect
Нет Фильтр предварительной очистки
Нет Активированный уголь
Да Срок службы
До 1 года
Производительность
Фильтрация частиц
Газы и неприятные запахи
Вес и габариты
Высота изделия
362 мм Вес продукта
0,262 кг Ширина изделия
276 мм Длина изделия
10 мм Длина упаковки
21 мм Ширина упаковки
292 мм Высота упаковки
380 мм Вес в упаковке
0,557 кг
Замена
Для очистителей воздуха Philips
AC2887, AC2889, AC2892, AC3829
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(1) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
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