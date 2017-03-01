Ключевые слова для поиска

  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i

    Очистители воздуха серии 2000i и 3000i Фильтр с активированным углем

    FY2420/30

    Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i

    Оригинальный сменный фильтр для вашего очистителя воздуха: фильтр с активированным углем эффективно удаляет летучие органические соединения (ЛОС) и неприятные запахи, делая воздух в помещении чище и полезнее.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Очистители воздуха серии 2000i и 3000i Фильтр с активированным углем

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i

    Эффективно устраняет газы и неприятные запахи

    • Совместимо с сериями 2000i и 3000i
    • В комплекте: 1 фильтр
    • Срок службы 1 год
    • Оригинальный фильтр Philips
    Совместимо с устройствами Philips серий 2000i и 3000i

    Совместимо с устройствами Philips серий 2000i и 3000i

    Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серий 2000i и 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

    Длительный срок службы фильтра до 1 года

    Длительный срок службы фильтра до 1 года

    Фильтры обеспечивают эффективную работу до 1 года (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

    Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

    Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

    Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

    Фильтр с активированным углем задерживает газы и неприятные запахи

    Фильтр с активированным углем задерживает газы и неприятные запахи

    Фильтр с активированным углем эффективно удаляет летучие органические соединения (ЛОС) и неприятные запахи, делая воздух в помещении чище и полезнее.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Фильтр AC NanoProtect
      В комплекте
      Фильтр, 1 шт.
      HEPA NanoProtect
      Нет
      Фильтр предварительной очистки
      Нет
      Активированный уголь
      Да
      Срок службы
      До 1 года

    • Производительность

      Фильтрация частиц
      Газы и неприятные запахи

    • Вес и габариты

      Высота изделия
      362 мм
      Вес продукта
      0,262 кг
      Ширина изделия
      276 мм
      Длина изделия
      10 мм
      Длина упаковки
      21 мм
      Ширина упаковки
      292 мм
      Высота упаковки
      380 мм
      Вес в упаковке
      0,557 кг

    • Замена

      Для очистителей воздуха Philips
      AC2887, AC2889, AC2892, AC3829

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • (1) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
    • (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.