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Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Фильтр NanoProtect S3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Фильтр NanoProtect S3 захватывает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм, включая распространенные аллергены, пыль, загрязнения, бактерии и некоторые вирусы. 24 месяца службы для качественного результата надолго. Узнать обо всех преимуществах
Фильтр Philips NanoProtect S3 имеет множество слоев. В развернутом виде его площадь составляет около 2 м2, что обеспечивает длительный срок службы.
Фильтр NanoProtect S3 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,97 % частиц размером 0,3 мкм — размер самых распространенных аллергенов, содержащихся в воздухе, вредных частиц, вирусов и бактерий. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.