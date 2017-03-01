Очиститель воздуха серии 2000i и 3000i Фильтр HEPA NanoProtect
Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i
Оригинальные сменные фильтры для очистителя воздуха: HEPA NanoProtect для очистки от загрязнителей, вирусов, аллергенов и бактерий
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Очиститель воздуха серии 2000i и 3000i Фильтр HEPA NanoProtect
Оригинальный фильтр для очистителя воздуха серий 2000 и 3000i Эффективно задерживает 99,97 % наночастиц (1) Совместимо с сериями 2000i и 3000i В комплекте: 1 фильтр Срок службы 2 года Оригинальный фильтр Philips Совместимо с устройствами Philips серий 2000i и 3000i
Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips серий 2000i и 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Длительный срок службы фильтра до 2 лет
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 2 лет (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
Фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц
Фильтр HEPA NanoProtect задерживает 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (1), защищая вас от загрязнителей, вирусов, аллергенов и бактерий
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Общие характеристики
Тип продукта
Фильтр HEPA NanoProtect В комплекте
Фильтр, 1 шт. HEPA NanoProtect
Да Фильтр предварительной очистки
Нет Активированный уголь
Нет Срок службы
До 2 лет
Производительность
Фильтрация частиц
99,97 % при размере 0,003 мкм
Вес и габариты
Высота изделия
362 мм Вес продукта
0,39 кг Ширина изделия
276 мм Длина изделия
30 мм Длина упаковки
55 мм Ширина упаковки
290 мм Высота упаковки
375 мм Вес в упаковке
0,565 кг
Замена
Для очистителей воздуха Philips
AC2887, AC2889, AC2892, AC3829
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(1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
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