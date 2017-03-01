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Надежная защита для лучшей работы
Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежная защита для лучшей работы
Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах
Надежная защита для лучшей работы
Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежная защита для лучшей работы
Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах
Оригинальный фильтр Philips был разработан вместе с самим устройством, чтобы обеспечить идеальную совместимость, которая гарантирует непрерывную бесперебойную работу устройства.
Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.
Волокна с низким сопротивлением в фильтре NanoProtect HEPA обеспечивают максимальный уровень циркуляции воздуха. Электростатический заряд притягивает мельчайшие частицы размером 0,003 микрон с эффективностью 99,98%, что позволяет фильтру очищать воздух быстрее, чем при использовании модели HEPA H13, применяемой в сфере медицины (4).
Очиститель задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц. Также протестировано на защиту от коронавируса (8).
Фильтр NanoProtect HEPA от Philips обеспечивает постоянную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию до 2 лет использования (1).
Устройство Philips сообщает, когда нужно выполнить чистку фильтра предварительной очистки либо заменить фильтр. Это займет меньше минуты. Простота обслуживание устройства гарантирует, что вы всегда будете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.
Отслеживайте срок службы и состояние фильтра в любое время и в любом месте с приложением Clean Home+ (2). Получайте уведомления, когда пришло время сменить фильтр, заказывайте сменный фильтр прямо через приложение (3).
Вес и размеры
Замена
Maintenance
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