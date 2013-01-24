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Увлажняющий фильтр NanoCloud

FY2425/30
Общая оценка / 5
  • Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда
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    Увлажняющий фильтр NanoCloud

    FY2425/30
    Общая оценка / 5

    Чистый воздух — всегда

    Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud Узнать обо всех преимуществах

    Увлажняющий фильтр NanoCloud

    Чистый воздух — всегда

    Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud Узнать обо всех преимуществах

    Чистый воздух — всегда

    Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud Узнать обо всех преимуществах

    Увлажняющий фильтр NanoCloud

    Чистый воздух — всегда

    Превосходное увлажнение благодаря технологии NanoCloud Узнать обо всех преимуществах

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      Чистый воздух — всегда

      • Технология NanoCloud
      • Простота очистки

      Эффективная технология NanoCloud: на 99 %* меньше бактерий

      Гигиеничность и безопасность технологии Philips NanoCloud подтверждена сертификатом. Доказанная эффективность: на 99 %* меньше бактерий в воздухе по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями.

      Простая очистка увлажняющего фильтра

      Продуманный дизайн упрощает очистку и уход за увлажняющим фильтром: просто снимите диск с фильтром с крепления и промойте увлажняющий фильтр под струей воды.

      Оповещение системы контроля качества воздуха о замене увлажняющего фильтра

      Функция оповещений системы контроля качества воздуха своевременно предупреждает о том, что требуется заменить увлажняющий фильтр. Если замена загрязненного фильтра не была проведена, устройство перестает работать. Вращающийся увлажняющий фильтр не останавливается в воде, он перестает вращаться при отсутствии воды или при достижении предварительно установленного уровня влажности. При этом вентилятор продолжит вращаться в режиме очистителя, высушивая увлажняющий фильтр. Воздух в вашем доме всегда будет здоровым.

      Никакой белой пыли и влажных пятен

      Благодаря технологии Philips NanoCloud прибор распыляет частицы мелкодисперсного водяного пара, поэтому в комнате не образуются белая пыль и влажные пятна.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

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          • Протестировано на наличие бактерий Staphylococcus Albus и фага MS2, антибактериальные свойства протестированы в соответствии с GB21551.3 с использованием Staphylococcus Albus с исходной концентрацией 1*105 кое/м3