Очиститель воздуха серии 3000Фильтр с активированным углем
FY3432/10
Надежная защита для лучшей работы
Фильтр Active Carbon от компании Philips эффективно поглощает запахи и опасные газы, например, летучие органические соединения (ЛОС), озон и формальдегид, которые присутствуют в помещении, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.
Оригинальный фильтр Philips идеально подходит для использования
До 12 месяцев службы
Способствует устранению газов и запахов
Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы
Оригинальный фильтр Philips был разработан вместе с самим устройством, чтобы обеспечить идеальную совместимость, которая гарантирует непрерывную бесперебойную работу устройства.
Фильтр Active Carbon от компании Philips устраняет газы и запахи
Фильтр Active Carbon с ячеистой структурой разработан для эффективной очистки воздуха от опасных газов, в том числе озона и вредных ЛОС (летучих органических соединений). При проведении ремонтных работ, приготовлении пищи и других занятиях происходит выделение таких газов, а фильтр Active Carbon эффективно их поглощает, благодаря чему вы можете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.
Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства
Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.
До 12 месяцев использования
Фильтр Active Carbon компании Philips обеспечивает постоянную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию до одного года использования (1).
Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве
Устройство Philips сообщает, когда нужно выполнить чистку фильтра предварительной очистки либо заменить фильтр. Это займет меньше минуты. Простота обслуживание устройства гарантирует, что вы всегда будете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.
Подключитесь к устройству и отслеживайте его состояние через приложение
Отслеживайте срок службы и состояние фильтра в любое время и в любом месте с приложением Clean Home+ (2). Получайте уведомления, когда пришло время сменить фильтр, заказывайте сменный фильтр прямо через приложение (3).
(1) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.
(2) Применимо только к некоторым моделям с возможностью подключения
(3) Применимо только для стран с доступным магазином Philips
(4) Материал фильтра NanoProtect HEPA оказывает более низкое сопротивление воздушному потоку по сравнению с материалом фильтра HEPA H13, что позволяет очистителю воздуха Philips с NanoProtect обеспечивать более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR), чем с сертифицированным фильтром HEPA H13 аналогичного размера.
(5) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
(6) В зависимости от фильтра, используемого с очистителем Philips AC1711 или 1715
(7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
(8) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.
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