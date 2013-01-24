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Фильтр HEPA NanoProtect

FY3433/10
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  • Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда Чистый воздух — всегда
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    Фильтр HEPA NanoProtect

    FY3433/10
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      Чистый воздух — всегда

      Гарантия очищения на 99,97 %

      • Удерживает 99,97 % частиц
      Улавливает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм

      Улавливает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм

      Фильтр HEPA NanoProtect серии 2 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,97 % частиц размером 0,3 мкм — размер самых распространенных аллергенов, содержащихся в воздухе, вредных частиц, вирусов и бактерий. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.

      Срок службы — 12 месяцев

      Фильтр HEPA Philips NanoProtect имеет множество слоев. В развернутом виде он имеет площадь около 2 м2, что обеспечивает длительный срок службы.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Корея

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