Улавливает 99,97 % частиц размером 0,3 мкм

Фильтр HEPA NanoProtect серии 2 от Philips изготовлен из высококачественных материалов. Он удерживает до 99,97 % частиц размером 0,3 мкм — размер самых распространенных аллергенов, содержащихся в воздухе, вредных частиц, вирусов и бактерий. Высококлассный прочный фильтр с устойчивой структурой обеспечивает качественную очистку воздуха.