GC2146/40
Быстрое глажение от начала и до конца
Три способа ускорить процесс глажения с утюгом EasySpeed Plus: мощный паровой удар разглаживает жесткие складки, долговечная керамическая подошва обеспечивает превосходное скольжение по ткани, а система "капля-стоп" предотвращает протекание.Узнать обо всех преимуществах
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Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.
Большой объем резервуара для воды 270 мл позволяет гладить больше вещей, не подливая воду
Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.
Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.
Удобство использования
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
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