HD2151/40
Готовьте разнообразные вкусные блюда всего за 30 минут
Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология быстрого сброса давления обеспечивает автоматический сброс давления всего за 7 минут — на 50% быстрее, чем при готовке на плите.*
Приготовление под давлением и готовка на медленном огне, тушение и приготовление на пару — выбирайте из более чем 35 предустановленных программ касанием одной кнопки.
Готовьте еще вкуснее с нашей новой системой Taste Control — точный контроль давления и температуры делает мясо нежнее на 22% и сочнее на 42%.**
Интуитивно понятный интерфейс пользователя с пошаговым руководством по настройке параметров заметно упрощает процесс приготовления блюд.
Наше специальное приложение NutriU содержит множество рецептов на каждый день, которые дадут вам вдохновение готовить.***
18 ступень системы безопасности для приготовления без забот.
Встроенная система блокировки от детей позволяет вам спокойно заниматься готовкой, даже когда рядом находится вся ваша семья
Неважно, хотите ли вы добавить еще какой-нибудь особенный ингредиент или просто вспомнили, что забыли что-то по рецепту, — просто нажмите кнопку добавления ингредиентов в процессе приготовления, чтобы в любой момент с легкостью добавить ингредиент и перемешать готовящееся блюдо.
Нажмите кнопку функции приготовления соуса после сброса давления — кипячение с высокой мощностью придаст вашему блюду густоту и полноту вкуса.
Готовьте любимые блюда одним нажатием кнопки с помощью функции My Favourite — просто сохраните до 3 пользовательских программ приготовления и нажмите кнопку быстрого доступа для их запуска.
Давление автоматически сбрасывается после окончания приготовления — вам не придется делать это вручную или ждать естественного снижения уровня давления с охлаждением скороварки.
Пользуйтесь различными интервалами приготовления и уровнями давления, подстраиваясь под блюдо, которое задумали приготовить.
Благодаря нашему легко программируемому таймеру отложенного старта на 24 часа и функции автоматического поддержания температуры в течение 12 часов ваши блюда всегда будут оптимальной температуры и готовы к подаче на стол в нужный момент.
Общие характеристики
Технические характеристики
Вес и габариты
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