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Philips All-in-One Cooker

Универсальная скороварка

HD2151/40
Общая оценка / 5
  • Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут
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    Philips All-in-One Cooker Универсальная скороварка

    HD2151/40
    Общая оценка / 5

    Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

    Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий. Узнать обо всех преимуществах

    Philips All-in-One Cooker Универсальная скороварка

    Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

    Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий. Узнать обо всех преимуществах

    Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

    Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий. Узнать обо всех преимуществах

    Philips All-in-One Cooker Универсальная скороварка

    Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

    Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий. Узнать обо всех преимуществах

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      Готовьте разнообразные вкусные блюда за 30 минут

      Откройте для себя радость быстрой готовки дома с функцией Taste Control

      • Технология быстрого сброса давления
      • Система Taste Control
      • Предустановленные программы готовки
      • Пошаговое руководство
      Технология быстрого сброса давления

      Технология быстрого сброса давления

      Технология быстрого сброса давления обеспечивает автоматический сброс давления всего за 7 минут — на 50% быстрее, чем при готовке на плите.*

      Система Taste Control

      Система Taste Control

      Готовьте еще вкуснее с нашей новой системой Taste Control — точный контроль давления и температуры делает мясо нежнее на 22% и сочнее на 42%.**

      Многофункциональное устройство для приготовления разнообразных вкусных блюд

      Многофункциональное устройство для приготовления разнообразных вкусных блюд

      Варка под давлением и готовка на медленном огне, пассерование и готовка на пару — выбирайте из более чем 35 предустановленных позиций меню касанием одной кнопки.

      Пошаговое руководство для простой эксплуатации

      Пошаговое руководство для простой эксплуатации

      Интуитивно понятный интерфейс пользователя с пошаговым руководством по настройке параметров заметно упрощает процесс приготовления блюд.

      Приложение NutriU помогает выбирать блюда изо дня в день

      Приложение NutriU помогает выбирать блюда изо дня в день

      Наше специальное приложение NutriU содержит множество рецептов на каждый день, которые дадут вам вдохновение готовить.***

      18 систем безопасности

      18 систем безопасности

      18 систем безопасности для готовки без забот.

      Система блокировки от детей гарантирует безопасность в любой момент

      Система блокировки от детей гарантирует безопасность в любой момент

      Встроенная система блокировки от детей позволяет вам спокойно заниматься готовкой, даже когда рядом находится вся ваша семья

      Добавление ингредиентов в процессе приготовления

      Добавление ингредиентов в процессе приготовления

      Неважно, хотите ли вы добавить еще какой-нибудь особенный ингредиент или просто вспомнили, что забыли что-то по рецепту, — просто нажмите кнопку добавления ингредиентов в процессе приготовления, чтобы в любой момент с легкостью добавить ингредиент и перемешать готовящееся блюдо.

      Функция сгущения соуса для еще более насыщенных текстуры и вкуса

      Функция сгущения соуса для еще более насыщенных текстуры и вкуса

      Нажмите кнопку функции сгущения соуса после сброса давления — кипячение с высокой мощностью придаст вашему блюду густоту и полноту вкуса.

      My Favourite: сохраняйте до 3 пользовательских программ приготовления

      My Favourite: сохраняйте до 3 пользовательских программ приготовления

      Готовьте любимые блюда одним нажатием кнопки с помощью функции My Favourite — просто сохраните до 3 пользовательских программ приготовления и нажмите кнопку быстрого доступа для их запуска.

      Автоматический сброс давления

      Автоматический сброс давления

      Давление автоматически сбрасывается после окончания приготовления — вам не придется делать это вручную или ждать естественного снижения уровня давления с охлаждением скороварки.

      Регулируемые интервалы приготовления и уровни давления

      Регулируемые интервалы приготовления и уровни давления

      Пользуйтесь различными интервалами приготовления и уровнями давления, подстраиваясь под блюдо, которое задумали приготовить.

      Программируемый таймер и функция поддержания температуры

      Программируемый таймер и функция поддержания температуры

      Благодаря нашему легко программируемому таймеру на 24 часа и функции автоматического поддержания температуры в течение 12 часов ваши блюда всегда будут оптимальной температуры и готовы к употреблению в нужный момент.

      • Общие характеристики

        Мощность
        1000 W
        Напряжение
        220–240 V
        Пластиковая чаша для приготовления на пару
        Да
        Сделано в
        Китай
        Цвет
        Черный
        Мерный стакан
        Да
        Емкость
        5 л Литры/чашки
        Лопатка
        Да
        Подогрев в течение 12 часов
        Да
        Настройка времени
        Да
        Автоматический подогрев
        Да
        Кулинарная книга
        Да
        Легкоочищаемая внутренняя чаша с антипригарным покрытием
        Да
        Функция сохранения настроек
        Да
        Отсоединяемый шнур питания для удобства хранения
        Да
        Отсрочка старта
        Yes hour(s)
        Улучшенная конструкция крышки для простого и безопасного использования
        Да

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • *Приготовление говядины за 30 минут — от нагрева до сброса давления — по сравнению с 60 минутами на плите
          • **Проверка усилия среза по методу Уорнера-Братцлера (WBSF) и потери содержания воды в свинине и курятине по сравнению с продуктами, приготовленными на универсальной скороварке Philips 3000 и варочной плите
          • ***Относится только к рынкам, где доступно приложение NutriU

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