Ключевые слова для поиска

  • Готовьте разнообразные вкусные блюда всего за 30 минут Готовьте разнообразные вкусные блюда всего за 30 минут Готовьте разнообразные вкусные блюда всего за 30 минут

    Мультиварка Philips Мультиварка с функцией скороварки

    HD2151/40

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Готовьте разнообразные вкусные блюда всего за 30 минут

    Готовьте дома без забот с нашей универсальной скороваркой! Максимум вкуса — минимум усилий.

    Узнать обо всех преимуществах

    Мультиварка Philips Мультиварка с функцией скороварки

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Готовьте разнообразные вкусные блюда всего за 30 минут

    Откройте для себя радость быстрой готовки дома с Taste Control

    • Предустановленные программы приготовления
    • Система Taste Control
    • Предустановленные программы готовки
    • Пошаговое руководство
    Технология быстрого сброса давления

    Технология быстрого сброса давления

    Технология быстрого сброса давления обеспечивает автоматический сброс давления всего за 7 минут — на 50% быстрее, чем при готовке на плите.*

    Многофункциональное устройство для приготовления разнообразных вкусных блюд

    Многофункциональное устройство для приготовления разнообразных вкусных блюд

    Приготовление под давлением и готовка на медленном огне, тушение и приготовление на пару — выбирайте из более чем 35 предустановленных программ касанием одной кнопки.

    Система Taste Control

    Система Taste Control

    Готовьте еще вкуснее с нашей новой системой Taste Control — точный контроль давления и температуры делает мясо нежнее на 22% и сочнее на 42%.**

    Пошаговое руководство для простой эксплуатации

    Пошаговое руководство для простой эксплуатации

    Интуитивно понятный интерфейс пользователя с пошаговым руководством по настройке параметров заметно упрощает процесс приготовления блюд.

    Приложение NutriU помогает выбирать блюда изо дня в день

    Приложение NutriU помогает выбирать блюда изо дня в день

    Наше специальное приложение NutriU содержит множество рецептов на каждый день, которые дадут вам вдохновение готовить.***

    18 ступень системы безопасности

    18 ступень системы безопасности

    18 ступень системы безопасности для приготовления без забот.

    Система блокировки от детей гарантирует безопасность в любой момент

    Система блокировки от детей гарантирует безопасность в любой момент

    Встроенная система блокировки от детей позволяет вам спокойно заниматься готовкой, даже когда рядом находится вся ваша семья

    Добавление ингредиентов в процессе приготовления

    Добавление ингредиентов в процессе приготовления

    Неважно, хотите ли вы добавить еще какой-нибудь особенный ингредиент или просто вспомнили, что забыли что-то по рецепту, — просто нажмите кнопку добавления ингредиентов в процессе приготовления, чтобы в любой момент с легкостью добавить ингредиент и перемешать готовящееся блюдо.

    Функция приготовления соуса для еще более насыщенных текстуры и вкуса

    Функция приготовления соуса для еще более насыщенных текстуры и вкуса

    Нажмите кнопку функции приготовления соуса после сброса давления — кипячение с высокой мощностью придаст вашему блюду густоту и полноту вкуса.

    Любимый рецепт: сохраняйте до 3 пользовательских программ приготовления

    Любимый рецепт: сохраняйте до 3 пользовательских программ приготовления

    Готовьте любимые блюда одним нажатием кнопки с помощью функции My Favourite — просто сохраните до 3 пользовательских программ приготовления и нажмите кнопку быстрого доступа для их запуска.

    Автоматический сброс давления

    Автоматический сброс давления

    Давление автоматически сбрасывается после окончания приготовления — вам не придется делать это вручную или ждать естественного снижения уровня давления с охлаждением скороварки.

    Регулируемые интервалы приготовления и уровни давления

    Регулируемые интервалы приготовления и уровни давления

    Пользуйтесь различными интервалами приготовления и уровнями давления, подстраиваясь под блюдо, которое задумали приготовить.

    Таймер отложенного старта и функция поддержания температуры

    Таймер отложенного старта и функция поддержания температуры

    Благодаря нашему легко программируемому таймеру отложенного старта на 24 часа и функции автоматического поддержания температуры в течение 12 часов ваши блюда всегда будут оптимальной температуры и готовы к подаче на стол в нужный момент.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Металл/пластик
      Интерфейс
      ЖК
      Длина шнура
      1,2 м
      Отделение для хранения шнура
      Нет
      Таймер
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Пластиковая чаша для приготовления на пару, мерная чашка, лопатка
      Антипригарное покрытие
      Да
      Кулинарная книга
      Да
      Уровень шума (станд.)
      Нет
      Уровень шума (мощн.)
      Нет
      Уровень шума (ночн.)
      Нет
      Подключение к Интернету
      Нет
      Совместимость с "умным домом"
      Нет
      Зона действия Wi-Fi
      Нет
      Гарантия
      2 г
      Функция самоочистки
      Нет
      Декларация соответствия ЕС
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      1000 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50/60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      38,5 см
      Ширина изделия
      28,5 см
      Высота изделия
      26,2 см
      Вес продукта
      5,94 кг
      Длина упаковки
      46,2 см
      Ширина упаковки
      35,2 см
      Высота упаковки
      31,7 см
      Вес в упаковке
      8,26 кг

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • **Проверка усилия среза по методу Уорнера-Братцлера (WBSF) и потери содержания воды в свинине и птице по сравнению с продуктами, приготовленными на универсальной скороварке Philips 3000 и варочной плите
    • **Проверка усилия среза по методу Уорнера-Братцлера (WBSF) и потери содержания воды в свинине и курятине по сравнению с продуктами, приготовленными на универсальной скороварке Philips 3000 и варочной плите
    • ***Относится только к рынкам, где доступно приложение NutriU

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.