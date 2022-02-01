Добавление ингредиентов в процессе приготовления

Неважно, хотите ли вы добавить еще какой-нибудь особенный ингредиент или просто вспомнили, что забыли что-то по рецепту, — просто нажмите кнопку добавления ингредиентов в процессе приготовления, чтобы в любой момент с легкостью добавить ингредиент и перемешать готовящееся блюдо.