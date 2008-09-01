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  • Простое приготовление сэндвичей Простое приготовление сэндвичей Простое приготовление сэндвичей

    Сэндвичница

    HD2383/20

    Простое приготовление сэндвичей

    Вы сможете быстро приготовить вкусные сэндвичи благодаря новой мощной высокотемпературной сэндвичнице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку.

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    Сэндвичница

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    Простое приготовление сэндвичей

    Сэндвичница для быстрого приготовления любимых сэндвичей

    • Черный
    • МЕТАЛЛИК
    Пластины прорезают хлеб и скрепляют уголки сэндвича

    Пластины прорезают хлеб и скрепляют уголки сэндвича

    Пластины внутри сэндвичницы Philips прорезают хлеб и скрепляют уголки.

    Удобное хранение вертикально

    Удобное хранение вертикально

    Удобное хранение в вертикальном положении.

    Ненагревающаяся ручка

    Ненагревающаяся ручка

    Ненагревающаяся ручка.

    Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

    Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

    Индикатор нагрева и готовности

    Индикатор нагрева и индикатор готовности.

    • Характеристики дизайна

      Размеры (Д x Г x В)
      249 x 243 x 101  mm
      Цвет
      металлик/черный

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,8  m
      Мощность
      700  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Переключатель питания (для Европы)
      Да

    Badge-D2C

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