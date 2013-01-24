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Сэндвичница

HD2383
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление бутербродов Простое приготовление бутербродов Простое приготовление бутербродов
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    Сэндвичница

    HD2383
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление бутербродов

    Вы сможете быстро приготовить вкусные сэндвичи благодаря новой мощной высокотемпературной сэндвичнице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Сэндвичница

    Простое приготовление бутербродов

    Вы сможете быстро приготовить вкусные сэндвичи благодаря новой мощной высокотемпературной сэндвичнице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление бутербродов

    Вы сможете быстро приготовить вкусные сэндвичи благодаря новой мощной высокотемпературной сэндвичнице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Сэндвичница

    Простое приготовление бутербродов

    Вы сможете быстро приготовить вкусные сэндвичи благодаря новой мощной высокотемпературной сэндвичнице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление бутербродов

      Сэндвичница для быстрого приготовления любимых сэндвичей

      • Черный
      • МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри сэндвича

      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри сэндвича

      Вырезанные уплотнительные пластины внутри сэндвичницы Philips скрепляют ингредиенты.

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении.

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка.

      Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

      Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

      Индикатор нагрева и индикатор готовности

      Индикатор нагрева и индикатор готовности.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Переключатель вкл./выкл. (для Европы)
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,8  м
        Питание
        700  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        металлик/черный
        Размеры (Д x Г x В)
        249 x 243 x 101  миллиметра

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