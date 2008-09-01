HD2383/20
Простое приготовление сэндвичей
Вы сможете быстро приготовить вкусные сэндвичи благодаря новой мощной высокотемпературной сэндвичнице Philips HD2383/20 со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб. Устройство можно хранить в вертикальном положении, также оно оснащено приспособлением для сматывания шнура. Антипригарное покрытие упрощает очистку.Узнать обо всех преимуществах
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Пластины внутри сэндвичницы Philips прорезают хлеб и скрепляют уголки.
Удобное хранение в вертикальном положении.
Ненагревающаяся ручка.
Индикатор нагрева и индикатор готовности.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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