HD2383/22
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Вырезанные уплотнительные пластины сэндвичницы Philips скрепляют ингредиенты внутри сэндвича.
Ненагревающаяся ручка.
Высокая температура пластины электрогриля Philips позволяет сохранить весь сок и аромат пищи. При соприкосновении продуктов с поверхностью гриля слышится характерный звук и появляется аппетитная румяная хрустящая корочка, которая позволяет сохранить весь вкус и аромат пищи.
Хранение в вертикальном положении.
Упрощенная очистка пластин благодаря покрытию, не допускающему пригорания.
Индикатор нагрева и индикатор готовности.
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