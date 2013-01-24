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Сэндвичница

HD2383/22
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление бутербродов Простое приготовление бутербродов Простое приготовление бутербродов
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    Сэндвичница

    HD2383/22
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление бутербродов

    Подберите свои любимые продукты и без труда приготовьте вкусные бутерброды! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Сэндвичница

    Простое приготовление бутербродов

    Подберите свои любимые продукты и без труда приготовьте вкусные бутерброды! Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление бутербродов

    Подберите свои любимые продукты и без труда приготовьте вкусные бутерброды! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Сэндвичница

    Простое приготовление бутербродов

    Подберите свои любимые продукты и без труда приготовьте вкусные бутерброды! Узнать обо всех преимуществах

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    См. все sandwich-maker

      Простое приготовление бутербродов

      Вкусная еда - мгновенно

      • 700 Вт
      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри сэндвича

      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри сэндвича

      Вырезанные уплотнительные пластины сэндвичницы Philips скрепляют ингредиенты внутри сэндвича.

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка.

      Высокотемпературная пластина сохраняет все ароматы

      Высокотемпературная пластина сохраняет все ароматы

      Высокая температура пластины электрогриля Philips позволяет сохранить весь сок и аромат пищи. При соприкосновении продуктов с поверхностью гриля слышится характерный звук и появляется аппетитная румяная хрустящая корочка, которая позволяет сохранить весь вкус и аромат пищи.

      Хранение в вертикальном положении

      Хранение в вертикальном положении

      Хранение в вертикальном положении.

      Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

      Упрощенная очистка пластин благодаря покрытию, не допускающему пригорания.

      Индикатор нагрева и индикатор готовности

      Индикатор нагрева и индикатор готовности.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        700  Вт

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