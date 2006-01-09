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    HD2383/22

    HD2383/22

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    HD2383/22

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    • Технические характеристики

      Мощность
      700  W

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
    Badge-D2C

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