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Daily Collection

Сэндвичница

HD2384/10
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление бутербродов Простое приготовление бутербродов Простое приготовление бутербродов
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    Daily Collection Сэндвичница

    HD2384/10
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление бутербродов

    Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Сэндвичница

    Простое приготовление бутербродов

    Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление бутербродов

    Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Сэндвичница

    Простое приготовление бутербродов

    Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах

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    См. все sandwich-maker

      Простое приготовление бутербродов

      Вкусная еда - мгновенно

      • белая/зеленая
      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри сэндвича

      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри сэндвича

      Вырезанные уплотнительные пластины внутри сэндвичницы Philips скрепляют ингредиенты.

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении.

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка.

      Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

      Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

      Индикатор нагрева и индикатор готовности

      Индикатор нагрева и индикатор готовности.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый/синий

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да

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