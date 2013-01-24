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Простое приготовление бутербродов
Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление бутербродов
Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах
Простое приготовление бутербродов
Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление бутербродов
Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах
Вырезанные уплотнительные пластины внутри сэндвичницы Philips скрепляют ингредиенты.
Удобное хранение в вертикальном положении.
Ненагревающаяся ручка.
Индикатор нагрева и индикатор готовности.
Характеристики дизайна
Общие характеристики