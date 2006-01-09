Daily Collection Сэндвичница
Простое приготовление сэндвичей
Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета!
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Daily Collection Сэндвичница
Простое приготовление сэндвичей Вкусная еда - мгновенно Пластины прорезают хлеб и скрепляют уголки сэндвича
Пластины внутри сэндвичницы Philips прорезают хлеб и скрепляют уголки.
Удобное хранение вертикально
Удобное хранение в вертикальном положении.
Ненагревающаяся ручка
Ненагревающаяся ручка.
Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия Индикатор нагрева и готовности
Индикатор нагрева и индикатор готовности.
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Характеристики дизайна
Цвет
Белый/синий
Общие характеристики
Нескользящие ножки
Да
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