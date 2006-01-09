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  • Простое приготовление сэндвичей Простое приготовление сэндвичей Простое приготовление сэндвичей

    Daily Collection Сэндвичница

    HD2384/10

    Простое приготовление сэндвичей

    Все очень просто! Поместите свои любимые продукты между вырезанными уплотнительными пластинами и вкусные бутерброды готовы в два счета!

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    Daily Collection Сэндвичница

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    Простое приготовление сэндвичей

    Вкусная еда - мгновенно

    • белая/зеленая
    Пластины прорезают хлеб и скрепляют уголки сэндвича

    Пластины прорезают хлеб и скрепляют уголки сэндвича

    Пластины внутри сэндвичницы Philips прорезают хлеб и скрепляют уголки.

    Удобное хранение вертикально

    Удобное хранение вертикально

    Удобное хранение в вертикальном положении.

    Ненагревающаяся ручка

    Ненагревающаяся ручка

    Ненагревающаяся ручка.

    Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

    Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

    Индикатор нагрева и готовности

    Индикатор нагрева и индикатор готовности.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Белый/синий

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
    Badge-D2C

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