HD2384/70
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пластины внутри сэндвичницы Philips прорезают хлеб и скрепляют уголки.
Удобное хранение в вертикальном положении.
Ненагревающаяся ручка.
Индикатор нагрева и индикатор готовности.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.