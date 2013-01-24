Простое приготовление бутербродов

Нет ничего проще, чем приготовить сэндвич с помощью этой сэндвичницы Philips! Возьмите любимые продукты, положите их между пластинами Cut & Seal — и вкусные сэндвичи будут готовы в два счета! Узнать обо всех преимуществах