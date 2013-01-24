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Daily Collection

Сэндвичница

HD2392/00
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  • Простое приготовление вкусных сэндвичей Простое приготовление вкусных сэндвичей Простое приготовление вкусных сэндвичей
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    Daily Collection Сэндвичница

    HD2392/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простое приготовление вкусных сэндвичей

    Готовьте идеальные горячие сэндвичи в любое время с помощью мощной высокотемпературной сэндвичницы со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб, удерживая ингредиенты внутри. Простота использования благодаря удобной системе блокировки и возможности компактного вертикального хранения. Узнать обо всех преимуществах

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    Daily Collection Сэндвичница

    Простое приготовление вкусных сэндвичей

    Готовьте идеальные горячие сэндвичи в любое время с помощью мощной высокотемпературной сэндвичницы со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб, удерживая ингредиенты внутри. Простота использования благодаря удобной системе блокировки и возможности компактного вертикального хранения. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление вкусных сэндвичей

      С удобной системой блокировки и возможностью вертикального хранения

      • 820 Вт
      • Пластины для треугольных сэндвичей
      Пластины разрезают хлеб по диагонали и запечатывают края, удерживая сыр и другие ингредиенты внутри сэндвичей

      Пластины разрезают хлеб по диагонали и запечатывают края, удерживая сыр и другие ингредиенты внутри сэндвичей

      Пластины разрезают хлеб по диагонали и запечатывают края, удерживая сыр и другие ингредиенты внутри сэндвичей

      Удобная система блокировки

      Удобная система блокировки

      Для надежного закрытия и блокировки сэндвичницы достаточно нажать на крышку.

      Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки

      Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки

      Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Экономия места при хранении.

      Приспособление для хранения шнура

      Приспособление для хранения шнура

      Отделение для шнура обеспечивает удобное хранение шнура питания.

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка

      Ручка не нагревается в процессе приготовления, что обеспечивает безопасность использования.

      Высокая мощность для быстрого разогрева

      Высокая мощность для быстрого разогрева

      Высокая мощность позволяет быстро разогреть сэндвичницу.

      Высокая температура для идеального поджаривания сэндвичей

      Высокая температура обеспечивает равномерное поджаривание и хрустящую корочку.

      Индикатор нагрева и индикатор готовности

      Понятная индикация нагрева и готовности к использованию.

      Переключатель питания для дополнительной безопасности

      Для максимальной безопасности.

      Резиновые ножки прочно фиксируют прибор

      Прибор не сдвигается с места в процессе эксплуатации.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый/бежевый
        Размеры (Д x Г x В)
        231 x 218 x 90  миллиметра

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Не нагревающаяся ручка
        Да
        Пластины с антипригарным покрытием
        Да
        Переключатель вкл./выкл. (для Европы)
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        820  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Длина шнура
        0,8  м

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