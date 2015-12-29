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  • Вкусные сэндвичи — это просто Вкусные сэндвичи — это просто Вкусные сэндвичи — это просто

    Daily Collection Сэндвичница

    HD2392/00

    Вкусные сэндвичи — это просто

    Готовьте идеальные горячие бутерброды в любое время с помощью мощной высокотемпературной бутербродницы со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб, удерживая ингредиенты внутри. Простота использования благодаря удобной системе блокировки и возможности компактного вертикального хранения.

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    Daily Collection Сэндвичница

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    Вкусные сэндвичи — это просто

    С удобной системой блокировки и функцией вертикального хранения

    • 820 Вт
    • Пластины с разделителями
    Пластины прорезают хлеб и скрепляют уголки сэндвича

    Пластины прорезают хлеб и скрепляют уголки сэндвича

    Благодаря пластинам с разделителями ингредиенты и сыр не выпадут из сэндвичей

    Простая система с прижимом

    Простая система с прижимом

    Просто прижмите, чтобы закрыть сэндвичницу.

    Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки

    Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки

    Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки

    Удобное хранение вертикально

    Удобное хранение вертикально

    Удобно хранить, не занимает много места.

    Приспособление для хранения шнура

    Приспособление для хранения шнура

    Приспособление для удобного хранения шнура.

    Ненагревающаяся ручка

    Ненагревающаяся ручка

    Ручка не нагревается для безопасного использования.

    Высокая мощность для быстрого разогрева

    Высокая мощность для быстрого разогрева

    Высокая мощность для быстрого разогрева пластин сэндвичницы.

    Высокая температура для равномерного поджаривания сэндвичей

    Благодаря высокой температуре сэндвич равномерно поджаривается до хрустящей корочки.

    Индикатор нагрева и готовности

    Удобный индикатор нагрева и готовности к приготовлению.

    Безопасный переключатель питания

    Для максимальной безопасности.

    Прорезиненные ножки для стабильного положения устройства.

    Устройство не скользит и остается на месте во время готовки.

    • Характеристики дизайна

      Размеры (Д x Г x В)
      231 x 218 x 90  mm
      Цвет
      Белый/бежевый

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,8  m
      Мощность
      820  W
      Напряжение
      220–240  V

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Не нагревающаяся ручка
      Да
      Пластины с антипригарным покрытием
      Да
      Переключатель питания (для Европы)
      Да

    Badge-D2C

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