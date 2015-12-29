HD2392/00
Вкусные сэндвичи — это просто
Готовьте идеальные горячие бутерброды в любое время с помощью мощной высокотемпературной бутербродницы со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб, удерживая ингредиенты внутри. Простота использования благодаря удобной системе блокировки и возможности компактного вертикального хранения.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря пластинам с разделителями ингредиенты и сыр не выпадут из сэндвичей
Просто прижмите, чтобы закрыть сэндвичницу.
Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки
Удобно хранить, не занимает много места.
Приспособление для удобного хранения шнура.
Ручка не нагревается для безопасного использования.
Высокая мощность для быстрого разогрева пластин сэндвичницы.
Благодаря высокой температуре сэндвич равномерно поджаривается до хрустящей корочки.
Удобный индикатор нагрева и готовности к приготовлению.
Для максимальной безопасности.
Устройство не скользит и остается на месте во время готовки.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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