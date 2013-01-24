Ключевые слова для поиска
Простое приготовление вкусных сэндвичей
Готовьте идеальные горячие сэндвичи в любое время с помощью мощной высокотемпературной сэндвичницы со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб, удерживая ингредиенты внутри. Простота использования благодаря удобной системе блокировки и возможности компактного вертикального хранения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое приготовление вкусных сэндвичей
Готовьте идеальные горячие сэндвичи в любое время с помощью мощной высокотемпературной сэндвичницы со специальными пластинами, которые обрезают и зажимают хлеб, удерживая ингредиенты внутри. Простота использования благодаря удобной системе блокировки и возможности компактного вертикального хранения. Узнать обо всех преимуществах
Пластины разрезают хлеб по диагонали и запечатывают края, удерживая сыр и другие ингредиенты внутри сэндвичей
Для надежного закрытия и блокировки сэндвичницы достаточно нажать на крышку.
Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки
Экономия места при хранении.
Отделение для шнура обеспечивает удобное хранение шнура питания.
Ручка не нагревается в процессе приготовления, что обеспечивает безопасность использования.
Высокая мощность позволяет быстро разогреть сэндвичницу.
Высокая температура обеспечивает равномерное поджаривание и хрустящую корочку.
Понятная индикация нагрева и готовности к использованию.
Для максимальной безопасности.
Прибор не сдвигается с места в процессе эксплуатации.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики