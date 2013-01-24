Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

Готовьте любимые сэндвичи так, как вам нравится. Положите сэндвич между широкими пластинами и выберите нужное время. Съемные пластины с антипригарным покрытием, которые можно мыть в посудомоечной машине, делают чистку проще, чем когда-либо. Узнать обо всех преимуществах