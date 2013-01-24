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Сэндвичница

HD2415/80
Общая оценка / 5
  • Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
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    Сэндвичница

    HD2415/80
    Общая оценка / 5

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Готовьте любимые сэндвичи так, как вам нравится. Положите сэндвич между широкими пластинами и выберите нужное время. Съемные пластины с антипригарным покрытием, которые можно мыть в посудомоечной машине, делают чистку проще, чем когда-либо. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Сэндвичница

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Готовьте любимые сэндвичи так, как вам нравится. Положите сэндвич между широкими пластинами и выберите нужное время. Съемные пластины с антипригарным покрытием, которые можно мыть в посудомоечной машине, делают чистку проще, чем когда-либо. Узнать обо всех преимуществах

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Готовьте любимые сэндвичи так, как вам нравится. Положите сэндвич между широкими пластинами и выберите нужное время. Съемные пластины с антипригарным покрытием, которые можно мыть в посудомоечной машине, делают чистку проще, чем когда-либо. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Сэндвичница

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Готовьте любимые сэндвичи так, как вам нравится. Положите сэндвич между широкими пластинами и выберите нужное время. Съемные пластины с антипригарным покрытием, которые можно мыть в посудомоечной машине, делают чистку проще, чем когда-либо. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все sandwich-maker

      Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

      Пользуйтесь таймером для получения вкусных бутербродов

      • 900 Вт
      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении

      Удобное хранение в вертикальном положении.

      Благодаря большим пластинам подходит для любых бутербродов

      Благодаря большим пластинам подходит для любых бутербродов.

      Быстрый и очень вкусный результат благодаря мощности 900 Вт

      Быстрый и очень вкусный результат благодаря мощности 900 Вт.

      Цифровой таймер со звуковым сигналом готовности

      Цифровой таймер со звуковым сигналом готовности.

      Индикаторы питания и готовности к работе

      Индикаторы питания и готовности к работе.

      Легкая чистка благодаря съемным пластинам, которые можно мыть в посудомоечной машине

      Легкая чистка благодаря съемным пластинам, которые можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Пластины с антипригарным покрытием
        Да
        Не нагревающаяся ручка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,9  м

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        белый/желтый
        Материалы
        Фенольный корпус

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