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Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Готовьте любимые сэндвичи так, как вам нравится. Положите сэндвич между широкими пластинами и выберите нужное время. Съемные пластины с антипригарным покрытием, которые можно мыть в посудомоечной машине, делают чистку проще, чем когда-либо. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Готовьте любимые сэндвичи так, как вам нравится. Положите сэндвич между широкими пластинами и выберите нужное время. Съемные пластины с антипригарным покрытием, которые можно мыть в посудомоечной машине, делают чистку проще, чем когда-либо. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Готовьте любимые сэндвичи так, как вам нравится. Положите сэндвич между широкими пластинами и выберите нужное время. Съемные пластины с антипригарным покрытием, которые можно мыть в посудомоечной машине, делают чистку проще, чем когда-либо. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Готовьте любимые сэндвичи так, как вам нравится. Положите сэндвич между широкими пластинами и выберите нужное время. Съемные пластины с антипригарным покрытием, которые можно мыть в посудомоечной машине, делают чистку проще, чем когда-либо. Узнать обо всех преимуществах
Удобное хранение в вертикальном положении.
Благодаря большим пластинам подходит для любых бутербродов.
Быстрый и очень вкусный результат благодаря мощности 900 Вт.
Цифровой таймер со звуковым сигналом готовности.
Индикаторы питания и готовности к работе.
Легкая чистка благодаря съемным пластинам, которые можно мыть в посудомоечной машине.
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна