HD2415/80
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Благодаря большим пластинам подходит для любых бутербродов.
Быстрый и очень вкусный результат благодаря мощности 900 Вт.
Цифровой таймер со звуковым сигналом готовности.
Индикаторы питания и готовности к работе.
Легкая чистка благодаря съемным пластинам, которые можно мыть в посудомоечной машине.
Удобное хранение в вертикальном положении.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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