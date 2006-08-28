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    HD2415/80

    HD2415/80

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HD2415/80

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    Цифровой таймер со звуковым сигналом готовности

    Цифровой таймер со звуковым сигналом готовности.

    Индикаторы питания и готовности к работе

    Индикаторы питания и готовности к работе.

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    Легкая чистка благодаря съемным пластинам, которые можно мыть в посудомоечной машине.

    Удобное хранение в вертикальном положении

    Удобное хранение в вертикальном положении.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      белый/желтый
      Материалы
      Фенольный корпус

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      0,9  m

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Не нагревающаяся ручка
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Пластины с антипригарным покрытием
      Да

    Badge-D2C

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