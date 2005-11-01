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    HD2430/80

    HD2430/80

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    HD2430/80

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    Вырезанные уплотнительные пластины сэндвичницы Philips скрепляют ингредиенты внутри сэндвича.

    Ненагревающаяся ручка

    Ненагревающаяся ручка

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    Хранение в вертикальном положении

    Хранение в вертикальном положении

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    Высокая мощность прибора позволяет быстро разогревать пластины, мгновенно нагревая их до рабочей температуры и экономя Ваше драгоценное время. Это также означает, что поверхность гриля сохраняет температуру, когда продукты кладут на пластину, так как высокая мощность гарантирует мгновенное восстановление температуры.

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    • Технические характеристики

      Мощность
      900  W

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый/желтый/серебристый

    Badge-D2C

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