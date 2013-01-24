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Сэндвичница

HD2430/80
Общая оценка / 5
  • Простой дизайн: 3-в-1 Простой дизайн: 3-в-1 Простой дизайн: 3-в-1
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    Сэндвичница

    HD2430/80
    Общая оценка / 5

    Простой дизайн: 3-в-1

    Один удобный прибор для приготовления вкусных бутербродов, вафель и поджаривания ваших любимых продуктов! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Сэндвичница

    Простой дизайн: 3-в-1

    Один удобный прибор для приготовления вкусных бутербродов, вафель и поджаривания ваших любимых продуктов! Узнать обо всех преимуществах

    Простой дизайн: 3-в-1

    Один удобный прибор для приготовления вкусных бутербродов, вафель и поджаривания ваших любимых продуктов! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Сэндвичница

    Простой дизайн: 3-в-1

    Один удобный прибор для приготовления вкусных бутербродов, вафель и поджаривания ваших любимых продуктов! Узнать обо всех преимуществах

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      Простой дизайн: 3-в-1

      Вкусная еда - мгновенно

      • 900 Вт
      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление любых продуктов

      Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление.

      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри сэндвича

      Вырезанные уплотнительные пластины скрепляют ингредиенты внутри сэндвича

      Вырезанные уплотнительные пластины сэндвичницы Philips скрепляют ингредиенты внутри сэндвича.

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка

      Ненагревающаяся ручка.

      Хранение в вертикальном положении

      Хранение в вертикальном положении

      Хранение в вертикальном положении.

      Высокая мощность для быстрого разогрева и поддержания постоянной температуры

      Высокая мощность прибора позволяет быстро разогревать пластины, мгновенно нагревая их до рабочей температуры и экономя Ваше драгоценное время. Это также означает, что поверхность гриля сохраняет температуру, когда продукты кладут на пластину, так как высокая мощность гарантирует мгновенное восстановление температуры.

      Индикатор нагрева и индикатор готовности

      Индикатор нагрева и индикатор готовности.

      Простая очистка пластин за счет антипригарного покрытия

      Упрощенная очистка пластин благодаря покрытию, не допускающему пригорания.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        900  Вт

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый/желтый/серебристый

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