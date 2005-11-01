HD2430/80
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Регулируемый термостат обеспечивает идеальное приготовление.
Вырезанные уплотнительные пластины сэндвичницы Philips скрепляют ингредиенты внутри сэндвича.
Ненагревающаяся ручка.
Хранение в вертикальном положении.
Высокая мощность прибора позволяет быстро разогревать пластины, мгновенно нагревая их до рабочей температуры и экономя Ваше драгоценное время. Это также означает, что поверхность гриля сохраняет температуру, когда продукты кладут на пластину, так как высокая мощность гарантирует мгновенное восстановление температуры.
Индикатор нагрева и индикатор готовности.
Упрощенная очистка пластин благодаря покрытию, не допускающему пригорания.
Технические характеристики
Общие характеристики
Дизайн и отделка
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