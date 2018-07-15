HD2515/00
Хрустящие золотистые тосты каждый день
Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Съемный поддон для крошек позволяет легко очищать тостер.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.
Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.
Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.
При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.
Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.
Страна изготовления
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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