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  • Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Daily Collection Тостер

    HD2515/00

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Съемный поддон для крошек позволяет легко очищать тостер.

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    Daily Collection Тостер

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    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    8 режимов поджаривания, съемный поддон для крошек

    • 8 режимов поджаривания
    • Компактный дизайн
    Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

    Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

    Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

    2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

    2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

    Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

    Режимы разогрева и разморозки

    Режимы разогрева и разморозки

    Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.

    Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

    Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

    При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

    Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

    Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.

    Автоотключение для защиты

    Автоотключение для защиты

    Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      830  W
      Частота
      50–60  Hz

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      214x304x184  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      188x275x156  mm
      Вес изделия
      1,120  kg
      Вес, включая упаковку
      1,512  kg

    • Общие характеристики

      Количество режимов обжаривания
      8
      Функции устройства
      • Регулирование степени обжаривания
      • Автоматическое отключение
      • Кнопка отмены
      • Термоизолированный корпус
      • Функция разморозки
      • Функция подъема
      • Отделение для хранения шнура

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый
      Материал основного корпуса
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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