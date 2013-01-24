Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Daily Collection

Тостер

HD2516/90
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день
    -{discount-value}

    Daily Collection Тостер

    HD2516/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Тостер

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все toaster
      • -{discount-value}

      Хрустящие золотистые тосты каждый день

      8 режимов и встроенная подставка для подогрева булочек

      • 8 режимов поджаривания
      • Компактный дизайн
      • Подставка для подогрева булочек
      Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

      Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

      Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

      2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

      2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

      Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

      Режимы разогрева и разморозки

      Режимы разогрева и разморозки

      Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.

      Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

      Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

      При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

      Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

      Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

      Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.

      Автоотключение для защиты

      Автоотключение для защиты

      Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.

      Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

      Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный
        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Общие характеристики

        Количество режимов обжаривания
        8
        Функции устройства
        • Регулирование степени обжаривания
        • Автоматическое отключение
        • Кнопка отмены
        • Термоизолированный корпус
        • Функция разморозки
        • Функция подъема
        • Отделение для хранения шнура

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60  Гц
        Мощность
        830  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        214x304x184  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        188x275x156  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        1,512  кг
        Вес изделия
        1,120  кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        • -{discount-value}

        Недавно просмотренные продукты

          • -{discount-value}

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии