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  • Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Daily Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

    HD2516/90

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

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    Daily Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

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    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    8 режимов и встроенная подставка для подогрева булочек

    • 8 режимов поджаривания
    • Компактный дизайн
    • Подставка для подогрева булочек
    Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

    Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

    Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

    2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

    2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

    Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

    Режимы разогрева и разморозки

    Режимы разогрева и разморозки

    Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.

    Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

    Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

    При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

    Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

    Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.

    Автоотключение для защиты

    Автоотключение для защиты

    Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.

    Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

    Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Металл
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      900
      Напряжение
      230
      Частота
      50–60
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      15,6
      Ширина изделия
      27,5
      Высота изделия
      19
      Вес продукта
      1,2
      Длина упаковки
      18,4
      Ширина упаковки
      30,4
      Высота упаковки
      21,4
      Вес в упаковке
      1,63

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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