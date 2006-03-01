HD2566/70
Легкое приготовление отличных тостов
Компактный тостер Philips позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря широким отверстиям подходит для различных типов хлеба.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Корпус тостера не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.
Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.
Благодаря своей компактности тостер Philips сэкономит место на вашем кухонном столе.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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