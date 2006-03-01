Легкое приготовление отличных тостов

Компактный тостер Philips позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки.