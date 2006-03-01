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  • Легкое приготовление отличных тостов Легкое приготовление отличных тостов Легкое приготовление отличных тостов

    Daily Collection Тостер

    HD2566/70

    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактный тостер Philips позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки.

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    Daily Collection Тостер

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    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактный тостер с большими отделениями для тостов

    • 2 отделения для тостов
    • Компактный
    • Белый/голубой
    Широкие ниши подходят для различных видов хлеба

    Широкие ниши подходят для различных видов хлеба

    Благодаря широким отверстиям подходит для различных типов хлеба.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.

    Функция размораживания с последующим поджариванием

    Функция размораживания с последующим поджариванием

    High lift feature to easily remove small pieces of bread

    High lift feature to easily remove small pieces of bread

    Компактные размеры тостера позволяют освободить место на кухонном столе

    Благодаря своей компактности тостер Philips сэкономит место на вашем кухонном столе.

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Пластмассовый корпус (PP/PC/ABS), хромированный верх
      Цвет
      Белый/синий

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      950  W
      Длина шнура
      0,8  m
      Частота
      50–60  Hz
      Размеры ниши (Д x Ш x В)
      130 x 32 x 120  mm

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да

    Badge-D2C

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