HD2581/90
Хрустящие золотистые тосты каждый день
Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.
Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.
Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.
Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.
Вы можете в любое время завершить процесс, нажав кнопку отмены.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.
Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Страна происхождения
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