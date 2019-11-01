Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.
8 режимов и встроенная подставка для подогрева булочек
8 режимов поджаривания
Подставка для подогрева булочек
Компактный дизайн
Крышка от пыли
Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу
Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.
2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера
Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.
Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек
Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.
Режимы разогрева и разморозки
Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.
Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов
Вы можете в любое время завершить процесс, нажав кнопку отмены.
Съемный поддон для крошек для простой очистки
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики
Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.
Автоотключение для защиты
Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.