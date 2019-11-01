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  • Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Daily Collection Тостер

    HD2582/90

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Этот компактный тостер с 8 режимами поджаривания оснащен двумя большими регулируемыми отделениями, поэтому вы можете готовить равномерно подрумяненные тосты вне зависимости от вида хлеба. Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

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    Daily Collection Тостер

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    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    8 режимов и встроенная подставка для подогрева булочек

    • 8 режимов поджаривания
    • Подставка для подогрева булочек
    • Компактный дизайн
    • Крышка от пыли
    • Мощность 830 Вт
    Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

    Вы можете выбрать один из 8 режимов поджаривания по своему вкусу

    Благодаря 8 режимам поджаривания вы можете готовить тосты из различных видов хлеба, не опасаясь, что они подгорят. Регулируйте степень поджаривания в соответствии со своими предпочтениями для приготовления вкусных тостов.

    2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

    2 больших регулируемых отделения для тостов разного размера

    Два больших регулируемых отделения подходят для тостов разного размера. Благодаря функции автоматического центрирования тост размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон.

    Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

    Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

    Встроенная подставка для булочек позволяет легко подогревать пирожки, блинчики и другие мучные изделия.

    Режимы разогрева и разморозки

    Режимы разогрева и разморозки

    Функция разогрева позволяет подогреть тост за считаные секунды, а с помощью функции разморозки можно быстро приготовить замороженный хлеб.

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Вы можете в любое время завершить процесс, нажав кнопку отмены.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

    Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

    Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.

    Автоотключение для защиты

    Автоотключение для защиты

    Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Металл
      Тип продукта
      Тостер
      Нескользящие ножки
      Да
      Длина шнура
      0,85 м
      Материал кувшина
      Нет данных
      Импульсный режим
      Нет данных
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      830 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      15,6
      Ширина изделия
      27,5
      Высота изделия
      18,8
      Вес продукта
      1,07 кг
      Длина упаковки
      18,4
      Ширина упаковки
      30,4
      Высота упаковки
      21,4
      Вес в упаковке
      1,52 кг

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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