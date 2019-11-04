Ключевые слова для поиска

  • Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Daily Collection Тостер

    HD2590/00

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Тостер

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    8 режимов поджарки, встроенная подставка для подогрева булочек

    • Длинное отделение для тостов
    • Встроенное отделение для разогрева булочек
    • Пластик
    • Белый
    Длинный слот для самых разных видов хлеба.

    Длинный слот для самых разных видов хлеба.

    Один длинный слот позволит класть в тостер совершенно любой хлеб.

    8 режимов поджаривания на любой вкус

    8 режимов поджаривания на любой вкус

    Регулируйте время поджаривания для любого хлеба на свой вкус.

    Режим разморозки

    Режим разморозки

    В режиме разморозки прибор легко поджаривает замороженный хлеб одним касанием кнопки.

    Подставка для подогрева булочек, сладостей, круассанов и другой выпечки

    Подставка для подогрева булочек, сладостей, круассанов и другой выпечки

    Встроенное отделение для разогрева булочек позволит подогревать булочки, сладости, круассаны и многое другое.

    Рычаг подъема для безопасного извлечения небольших ингредиентов

    Рычаг подъема для безопасного извлечения небольших ингредиентов

    Рычаг подъема позволит поднимать небольшие ингредиенты из тостера для комфортного и безопасного извлечения.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Легко очищать благодаря съемному поддону для крошек.

    Режим разогрева

    Режим разогрева

    В режиме разогрева тостер разогреет уже поджаренный хлеб за несколько секунд по нажатию кнопки.

    Кнопка отмены для мгновенного отключения

    Кнопка отмены для мгновенного отключения

    Кнопка отмены прекратит поджаривание по вашей команде для точной и безопасной работы прибора.

    Автоотключение в случае застревания хлеба

    Автоотключение в случае застревания хлеба

    Автоматическое отключение в случае застревания хлеба поможет избежать коротких замыканий.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Металл
      Тип продукта
      Тостер
      Нескользящие ножки
      Да
      Длина шнура
      0,85 м
      Материал кувшина
      Нет данных
      Импульсный режим
      Нет данных
      Гарантия
      2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      950
      Напряжение
      230
      Частота
      50–60
      Аккумулятор
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      12
      Ширина изделия
      40,2
      Высота изделия
      19
      Вес продукта
      1,35 кг
      Длина упаковки
      15,5
      Ширина упаковки
      44
      Высота упаковки
      21,6
      Вес в упаковке
      1,86 кг

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.