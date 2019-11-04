HD2590/00
Хрустящие золотистые тосты каждый день
Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов.Узнать обо всех преимуществах
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Один длинный слот позволит класть в тостер совершенно любой хлеб.
Регулируйте время поджаривания для любого хлеба на свой вкус.
В режиме разморозки прибор легко поджаривает замороженный хлеб одним касанием кнопки.
Встроенное отделение для разогрева булочек позволит подогревать булочки, сладости, круассаны и многое другое.
Рычаг подъема позволит поднимать небольшие ингредиенты из тостера для комфортного и безопасного извлечения.
Легко очищать благодаря съемному поддону для крошек.
В режиме разогрева тостер разогреет уже поджаренный хлеб за несколько секунд по нажатию кнопки.
Кнопка отмены прекратит поджаривание по вашей команде для точной и безопасной работы прибора.
Автоматическое отключение в случае застревания хлеба поможет избежать коротких замыканий.
Общие характеристики
Технические характеристики
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