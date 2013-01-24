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Хрустящие золотистые тосты каждый день
Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Хрустящие золотистые тосты каждый день
Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов. Узнать обо всех преимуществах
Хрустящие золотистые тосты каждый день
Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Хрустящие золотистые тосты каждый день
Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов. Узнать обо всех преимуществах
Одиночный длинный слот позволяет поджаривать хлеб любого размера.
Регулируйте время поджаривания для любого хлеба на свой вкус.
В режиме размораживания прибор легко поджаривает замороженный хлеб одним касанием кнопки.
Встроенная подставка позволяет подогревать сладости, роллы, круассаны и другую выпечку.
Рычаг высокого подъема позволяет поднимать небольшие продукты выше для безопасного и простого извлечения.
Простая очистка прибора благодаря съемному поддону для крошек.
В режиме подогрева тостер разогреет уже поджаренный хлеб за несколько секунд по нажатию кнопки.
Особая конструкция не позволяет внешней стороне корпуса нагреваться для безопасности использования.
При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.
Автоотключение защищает прибор от короткого замыкания в случае замятия хлеба.
Страна изготовления
Дизайн и отделка
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики