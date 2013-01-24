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Daily Collection

Тостер

HD2590/90
Общая оценка / 5
1 награда
  • Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день Хрустящие золотистые тосты каждый день
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    Daily Collection Тостер

    HD2590/90
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Тостер

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов. Узнать обо всех преимуществах

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Тостер

    Хрустящие золотистые тосты каждый день

    Тостер с длинным отделением и 8 режимами для равномерного поджаривания любого хлеба. Встроенная подставка для подогрева булочек позволит греть любую выпечку — от роллов до круассанов. Узнать обо всех преимуществах

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      Хрустящие золотистые тосты каждый день

      8 режимов поджаривания, встроенная подставка для подогрева булочек

      • Длинное отделение для тостов
      • Подставка для подогрева булочек
      • Пластик
      • Черный
      Длинный слот для хлеба разного размера

      Длинный слот для хлеба разного размера

      Одиночный длинный слот позволяет поджаривать хлеб любого размера.

      8 режимов поджаривания на любой вкус

      8 режимов поджаривания на любой вкус

      Регулируйте время поджаривания для любого хлеба на свой вкус.

      Режим размораживания

      Режим размораживания

      В режиме размораживания прибор легко поджаривает замороженный хлеб одним касанием кнопки.

      Встроенная подставка для подогрева булочек, сладостей, круассанов и другой выпечки

      Встроенная подставка для подогрева булочек, сладостей, круассанов и другой выпечки

      Встроенная подставка позволяет подогревать сладости, роллы, круассаны и другую выпечку.

      Рычаг высокого подъема для безопасного извлечения небольших продуктов

      Рычаг высокого подъема для безопасного извлечения небольших продуктов

      Рычаг высокого подъема позволяет поднимать небольшие продукты выше для безопасного и простого извлечения.

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Простая очистка прибора благодаря съемному поддону для крошек.

      Режим подогрева

      Режим подогрева

      В режиме подогрева тостер разогреет уже поджаренный хлеб за несколько секунд по нажатию кнопки.

      Термоизолированный корпус защищает от ожогов

      Термоизолированный корпус защищает от ожогов

      Особая конструкция не позволяет внешней стороне корпуса нагреваться для безопасности использования.

      Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

      Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

      При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.

      Автоотключение защищает прибор при замятии хлеба

      Автоотключение защищает прибор при замятии хлеба

      Автоотключение защищает прибор от короткого замыкания в случае замятия хлеба.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный
        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Общие характеристики

        Количество режимов обжаривания
        8
        Функции устройства
        • Регулирование степени обжаривания
        • Автоматическое отключение
        • Кнопка отмены
        • Термоизолированный корпус
        • Отделение для хранения шнура
        • Функция разморозки
        • Функция подъема
        • Нескользящие ножки

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,85  м
        Частота
        50–60  Гц
        Мощность
        870–1030  Вт
        напряжение
        220–240  В

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