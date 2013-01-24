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Daily Collection

Тостер

HD2595/09
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Общая оценка / 5
2 награды
  • Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
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    Daily Collection Тостер

    HD2595/09
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день

    Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как Вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс чистки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Тостер

    Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день

    Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как Вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс чистки. Узнать обо всех преимуществах

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      Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день

      Компактный дизайн, 2 отделения и функция разогрева

      • 2 отделения для тостов
      • Компактный
      • Белый с бежевым
      • Разогрев, крышка
      2 широких отделения для обжаривания ломтиков

      2 широких отделения для обжаривания ломтиков

      2 широких отделения для обжаривания тонких и толстых ломтиков.

      "4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания)

      "4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания)

      "4 в 1" (разогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания).

      7 режимов обжаривания для приготовления тостов на любой вкус

      7 режимов обжаривания для приготовления тостов на любой вкус

      7 режимов обжаривания для приготовления тостов на любой вкус.

      Функция отмены позволяет в любое время остановить приготовление тостов

      Функция отмены позволяет в любое время остановить приготовление тостов

      Функция отмены позволяет в любое время остановить приготовление тостов простым нажатием кнопки "Стоп".

      Термоизоляция: корпус не нагревается во время приготовления тостов

      Термоизоляция: корпус не нагревается во время приготовления тостов

      Термоизоляция: корпус не нагревается во время приготовления тостов.

      Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

      Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба

      Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.

      Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.

      Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды

      Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды

      Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды.

      Выдвижной поддон для крошек для простоты очистки

      Выдвижной поддон для крошек для простоты очистки

      Выдвижной поддон для крошек упрощает очистку.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        Пластмассовый корпус (PP/PC/ABS), хромированный верх
        Цвет
        Белый

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        800  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        0,85  м

      • Аксессуары в комплекте

        Крышка от пыли
        Да

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