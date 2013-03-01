HD2596/00
Равномерно обжаренные золотистые тосты каждый день
Компактный тостер позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как Вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс чистки.Узнать обо всех преимуществах
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Подставка для подогрева булочек и круассанов.
2 широких отделения для обжаривания тонких и толстых ломтиков.
7 режимов обжаривания для приготовления тостов на любой вкус.
Функция отмены позволяет в любое время остановить приготовление тостов простым нажатием кнопки "Стоп".
Термоизоляция: корпус не нагревается во время приготовления тостов.
Функция разморозки для обжаривания замороженных ломтиков хлеба.
Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба.
Функция разогрева позволяет подогреть тост за считанные секунды.
Выдвижной поддон для крошек упрощает очистку.
5 функций в 1 (подогрев булочек/повторный подогрев/разморозка/отмена/7 режимов обжаривания).
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
Аксессуары в комплекте
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