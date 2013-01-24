Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Aluminium Collection

Тостер

HD2618/00
Общая оценка / 5
  • Идеальные тосты Идеальные тосты Идеальные тосты
    -{discount-value}

    Aluminium Collection Тостер

    HD2618/00
    Общая оценка / 5

    Идеальные тосты

    Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Тостер

    Идеальные тосты

    Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальные тосты

    Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Aluminium Collection Тостер

    Идеальные тосты

    Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все toaster

      Идеальные тосты

      Цифровое управление для приготовления лучших тостов!

      • Длинное отделение для тостов
      • 4 режима, цифр. ЖКД
      ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета

      ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета

      ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета.

      Режим одностороннего поджаривания

      Режим одностороннего поджаривания

      Поджаривание с одной стороны для бубликов и багетов.

      Корпус из анодированного алюминия

      Корпус из анодированного алюминия

      Изготовлен из анодированного алюминия для устойчивости к коррозии и царапинам; не сохраняет следов пальцев.

      Съемный поддон для крошек с антипригарным покрытием для простоты очистки

      Съемный поддон для крошек с антипригарным покрытием для простоты очистки

      Съемный поддон для крошек с антипригарным покрытием для простоты очистки

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов.

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функция автоматического отключения
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        1200 Вт  Вт
        Размеры ниши (Д x Ш x В)
        260 * 40 * 130  миллиметра
        Длина шнура
        0,85  м
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Алюминиевый корпус, голубая подсветка дисплея и кнопок
        Материалы
        Анодированный алюминий

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии