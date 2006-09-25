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  • Идеальные тосты Идеальные тосты Идеальные тосты

    Aluminium Collection Тостер

    HD2618/00

    Идеальные тосты

    Этот тостер мощностью 1200 Вт отличается плавными линиями корпуса и быстро готовит тосты. Цифровое управление гарантирует, что тосты всегда будут вкусными и равномерно поджаренными.

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    Aluminium Collection Тостер

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    Идеальные тосты

    Цифровое управление для приготовления лучших тостов!

    • Длинное отделение для тостов
    • 4 режима, цифр. ЖКД
    ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета

    ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета

    ЖК-дисплей с цифровым таймером обратного отсчета.

    Режим одностороннего поджаривания

    Режим одностороннего поджаривания

    Поджаривание с одной стороны для бубликов и багетов.

    Корпус из анодированного алюминия

    Корпус из анодированного алюминия

    Изготовлен из анодированного алюминия для устойчивости к коррозии и царапинам; не сохраняет следов пальцев.

    Съемный поддон для крошек с антипригарным покрытием для простоты очистки

    Съемный поддон для крошек с антипригарным покрытием для простоты очистки

    Съемный поддон для крошек с антипригарным покрытием для простоты очистки

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов.

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Алюминиевый корпус, голубая подсветка дисплея и кнопок
      Материалы
      Анодированный алюминий

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      1200 Вт  W
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50/60  Hz
      Размеры ниши (Д x Ш x В)
      260 * 40 * 130  mm

    • Общие характеристики

      Функция автоматического отключения
      Да

    Badge-D2C

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