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  • Насладитесь вкусом отличных тостов Насладитесь вкусом отличных тостов Насладитесь вкусом отличных тостов

    Тостер

    HD2626/20

    Насладитесь вкусом отличных тостов

    Тостер с отверстиями разной длины и регулятором степени обжаривания поможет вам приготовить тосты так, как вы хотите: равномерно подрумяненные до золотистого или коричневого цвета, толстые или тонкие. Очень удобен в применении благодаря функциям разморозки и подогрева. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику и ненагревающейся внешней поверхности.

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    Тостер

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    Насладитесь вкусом отличных тостов

    Ломтики, толстые или тонкие, всегда отлично поджарены

    • 2 отделения для тостов
    • 3 режима
    • шлифованный металл
    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    High lift feature to easily remove small pieces of bread

    High lift feature to easily remove small pieces of bread

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный/матовый металл

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      1000  W
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50–60  Hz
      Размеры ниши (Д x Ш x В)
      136x32x131  mm

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Функция автоматического отключения
      Да

    Badge-D2C

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