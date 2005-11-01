HD2626/20
Насладитесь вкусом отличных тостов
Тостер с отверстиями разной длины и регулятором степени обжаривания поможет вам приготовить тосты так, как вы хотите: равномерно подрумяненные до золотистого или коричневого цвета, толстые или тонкие. Очень удобен в применении благодаря функциям разморозки и подогрева. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику и ненагревающейся внешней поверхности.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.
Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.
Корпус тостера не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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