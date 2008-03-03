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    Тостер

    HD2627/20

    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Тостер с отверстиями разной ширины позволяет приготовить ровно порумяненные до золотистого или коричневого цвета толстые или тонкие тосты. Подставка для подогревания булочек, а также функция разморозки и подогрева делают этот тостер особенно удобным. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику, кнопке отмены и ненагревающейся внешней поверхности.

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    Тостер

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    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Ломтики, толстые или тонкие, всегда отлично поджарены

    • 2 отделения для тостов
    • 2 функции
    • Черный/металл
    • Подставка для подогрева булочек
    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов.

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

    Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба

    Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба

    Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается.

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Черный металлик

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240 В  V
      Длина шнура
      0,75 м  cm
      Мощность
      900  W
      Частота
      50/60  Hz
      Размеры ниши (Д x Ш x В)
      136x28x130  mm

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Функция автоматического отключения
      Да
      Различные режимы приготовления тостов
      7

    Badge-D2C

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