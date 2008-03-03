HD2627/20
Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией
Тостер с отверстиями разной ширины позволяет приготовить ровно порумяненные до золотистого или коричневого цвета толстые или тонкие тосты. Подставка для подогревания булочек, а также функция разморозки и подогрева делают этот тостер особенно удобным. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику, кнопке отмены и ненагревающейся внешней поверхности.Узнать обо всех преимуществах
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Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.
Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Корпус тостера не нагревается.
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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