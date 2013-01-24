Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Тостер

HD2627/20
Общая оценка / 5
  • Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией
    -{discount-value}

    Тостер

    HD2627/20
    Общая оценка / 5

    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Тостер с отверстиями разной ширины позволяет приготовить ровно порумяненные до золотистого или коричневого цвета толстые или тонкие тосты. Подставка для подогревания булочек, а также функция разморозки и подогрева делают этот тостер особенно удобным. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику, кнопке отмены и ненагревающейся внешней поверхности. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Тостер

    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Тостер с отверстиями разной ширины позволяет приготовить ровно порумяненные до золотистого или коричневого цвета толстые или тонкие тосты. Подставка для подогревания булочек, а также функция разморозки и подогрева делают этот тостер особенно удобным. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику, кнопке отмены и ненагревающейся внешней поверхности. Узнать обо всех преимуществах

    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Тостер с отверстиями разной ширины позволяет приготовить ровно порумяненные до золотистого или коричневого цвета толстые или тонкие тосты. Подставка для подогревания булочек, а также функция разморозки и подогрева делают этот тостер особенно удобным. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику, кнопке отмены и ненагревающейся внешней поверхности. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Тостер

    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Тостер с отверстиями разной ширины позволяет приготовить ровно порумяненные до золотистого или коричневого цвета толстые или тонкие тосты. Подставка для подогревания булочек, а также функция разморозки и подогрева делают этот тостер особенно удобным. Безопасен в использовании благодаря специальному подъемнику, кнопке отмены и ненагревающейся внешней поверхности. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все toaster

      Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

      Ломтики, толстые или тонкие, всегда отлично поджарены

      • 2 отделения для тостов
      • 2 функции
      • Черный/металл
      • Подставка для подогрева булочек
      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов.

      Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

      Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

      Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

      Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба

      Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба

      Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается.

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный металлик

      • Общие характеристики

        Функция автоматического отключения
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Различные режимы приготовления тостов
        7

      • Технические характеристики

        Питание
        900  Вт
        напряжение
        220—240 В  В
        Частота
        50/60  Гц
        Размеры ниши (Д x Ш x В)
        136x28x130  миллиметра
        Длина шнура
        0,75 м  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии