HD2630/40
Насладитесь вкусом отличных тостов
Тостер Philips с широкими и глубокими отверстиями и функцией автоматического центрирования для равномерно поджаренных золотистых тостов из толстых и тонких ломтиков. Оснащен подставкой для подогревания булочек, выдвигающимся поддоном для крошек и кнопками подогрева и разморозки.Узнать обо всех преимуществах
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Тостер автоматически выключается, если ломтик хлеба застрял внутри.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Корпус тостера не нагревается.
Кнопка разморозки на тостере позволяет размораживать и поджаривать хлеб за один прием, а кнопка подогрева — разогревать остывший хлеб или подрумянить уже поджаренный ломтик.
Тостер Philips со сверхширокими отверстиями для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Отделения тостера Philips с автоцентрированием вмещают и толстые, и тонкие ломтики, гарантируя равномерное обжаривание.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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