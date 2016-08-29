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  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины Великолепные хрустящие тосты любой толщины Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Viva Collection Тостер

    HD2637/00

    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Размер отделений увеличен на 10 %*. Механизм автоматического центрирования размещает и тонкие, и нарезанные вручную толстые ломтики прямо по центру, фиксируя их для равномерного обжаривания.

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    Viva Collection Тостер

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    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Широкие отделения легко вмещают толстые и тонкие ломтики

    • Тостер с двумя широкими отделениями
    • Подставка для подогрева булочек
    • Белый
    Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и мороженные ломтики.

    Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и мороженные ломтики.

    Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик для равномерного обжаривания вне зависимости от его толщины.

    Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

    Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

    Функция позволяет приподнять небольшие кусочки хлеба, не обжигаясь

    Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

    Встроенная подставка для подогрева блинчиков и булочек

    Встроенная подставка для удобства подогрева блинчиков и булочек.

    Режимы разогрева и разморозки

    Режимы разогрева и разморозки

    Режимы разогрева и разморозки для быстрого приготовления замороженных тостов/хлеба

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Автоотключение для защиты

    Автоотключение для защиты

    Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания.

    7 регулируемых степеней обжаривания на выбор

    Индивидуальная настройка температурного режима для приготовления вкусных тостов.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китае

    • Технические характеристики

      Напряжение
      240  V
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50–60  Hz

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      334x200x221  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      300 x 172 x 201  mm
      Вес изделия
      1,49  kg
      Вес, включая упаковку
      1,95  kg
      Размеры отверстия (ДxШxВ)
      138 x 33 x 125  mm

    • Общие характеристики

      Количество режимов обжаривания
      7
      Функции устройства
      • Регулирование степени обжаривания
      • Автоматическое отключение
      • Кнопка отмены
      • Отделение для хранения шнура
      • Функция разморозки
      • Функция подъема
      • Нескользящие ножки

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый
      Материал основного корпуса
      Металл и пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • На 10 % более широкое отделение по сравнению с предыдущей моделью (HD2630)

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