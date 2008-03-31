HD2647/20
Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией
Тостер Philips с двумя отдельными двойными ячейками и регулируемой шириной отверстий позволяет равномерно поджарить до 4 тостов, толстых или тонких. Кроме того, тостер оснащен кнопкой отмены, разморозки и подогрева, различными режимами поджаривания и выдвижным поддоном для крошек.Узнать обо всех преимуществах
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2 двойные ячейки работают независимо друг от друга и позволяют одновременно обжаривать 2 или 4 тоста — максимум удобства!
Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Корпус тостера не нагревается.
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.
Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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