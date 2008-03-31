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    Тостер

    HD2647/20

    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    Тостер Philips с двумя отдельными двойными ячейками и регулируемой шириной отверстий позволяет равномерно поджарить до 4 тостов, толстых или тонких. Кроме того, тостер оснащен кнопкой отмены, разморозки и подогрева, различными режимами поджаривания и выдвижным поддоном для крошек.

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    Тостер

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    Насладитесь вкусом отличных тостов всей компанией

    С этим тостером хлеб всегда будет иметь золотистую корочку

    • 4 ячейки
    • 2 функции
    • Квадратный металлический корпус
    • Разогрев, разморозка
    Можно одновременно готовить 2 или 4 тоста в разных режимах

    Можно одновременно готовить 2 или 4 тоста в разных режимах

    2 двойные ячейки работают независимо друг от друга и позволяют одновременно обжаривать 2 или 4 тоста — максимум удобства!

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается.

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба

    Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Металлик/черный

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V
      Длина шнура
      0,85  cm
      Мощность
      1800  W
      Частота
      50/60  Hz
      Размеры ниши (Д x Ш x В)
      136x28x130  mm

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Функция автоматического отключения
      Да
      Различные режимы приготовления тостов
      7

    Badge-D2C

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