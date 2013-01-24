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Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками. Узнать обо всех преимуществах
Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками. Узнать обо всех преимуществах
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Функция позволяет приподнять небольшие кусочки хлеба, не обжигаясь
Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания
Регулируйте время поджаривания для любого хлеба на свой вкус.
В режиме размораживания прибор легко поджаривает замороженный хлеб одним касанием кнопки.
Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик для равномерного обжаривания вне зависимости от его толщины.
В режиме подогрева тостер разогреет уже поджаренный хлеб за несколько секунд по нажатию кнопки
Аксессуары
Страна изготовления
Дизайн и отделка
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты