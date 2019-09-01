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Viva Collection

Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

HD2650/90
Общая оценка / 5
1 награда
  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины Великолепные хрустящие тосты любой толщины Великолепные хрустящие тосты любой толщины
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    Viva Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

    HD2650/90
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками. Узнать обо всех преимуществах

    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками. Узнать обо всех преимуществах

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      Великолепные хрустящие тосты любой толщины

      Широкое отверстие легко вмещает любые ломтики

      • Цельнометаллический
      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов

      Подставка для подогрева булочек и круассанов.

      Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

      Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

      Функция позволяет приподнять небольшие кусочки хлеба, не обжигаясь

      Дополнительная функция автоотключения при замятии хлеба

      Дополнительная функция автоотключения при замятии хлеба

      Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания

      8 режимов поджаривания на любой вкус

      8 режимов поджаривания на любой вкус

      Регулируйте время поджаривания для любого хлеба на свой вкус.

      Режим размораживания

      Режим размораживания

      В режиме размораживания прибор легко поджаривает замороженный хлеб одним касанием кнопки.

      Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и замороженные ломтики.

      Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и замороженные ломтики.

      Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик для равномерного обжаривания вне зависимости от его толщины.

      Режим подогрева

      Режим подогрева

      В режиме подогрева тостер разогреет уже поджаренный хлеб за несколько секунд по нажатию кнопки

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      • Вес и размеры

        Комплектация
        Подставка для подогрева булочек
        Материал основного корпуса
        Металл
        Мощность
        950 W
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        334 x 200 x 221 mm
        Сделано в
        Китай
        Цвет
        Нержавеющая сталь
        Вес, включая упаковку
        1,962 kg
        Количество режимов обжаривания
        8
        Размеры отверстия (ДxШxВ)
        138 x 33 x 122 mm

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        300 x 172 x 201 mm
        Вес изделия
        1,552 kg

      • Социальная ответственность

        Упаковка
        > 90% переработанных материалов
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Регулирование степени обжаривания
        • Автоматическое отключение
        • Кнопка отмены
        • Отделение для хранения шнура
        • Функция разморозки
        • Функция подъема
        • Переключатель включение/выключение

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