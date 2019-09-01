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  • Великолепные хрустящие тосты любой толщины Великолепные хрустящие тосты любой толщины Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Viva Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

    HD2650/90

    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками.

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    Viva Collection Тостер - 2 куска, широкое отделение, металлический

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    Великолепные хрустящие тосты любой толщины

    Широкое отверстие легко вмещает любые ломтики

    • Цельнометаллический
    • Подогрев булочек для разогрева сэндвичей и круассанов
    • Расширенные слоты с 8 степенями готовности
    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов.

    Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

    Подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики

    Функция позволяет приподнять небольшие кусочки хлеба, не обжигаясь

    Дополнительная функция автоотключения при замятии хлеба

    Дополнительная функция автоотключения при замятии хлеба

    Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания

    8 режимов поджаривания на любой вкус

    8 режимов поджаривания на любой вкус

    Регулируйте время поджаривания для любого хлеба на свой вкус.

    Режим разморозки

    Режим разморозки

    В режиме разморозки прибор легко поджаривает замороженный хлеб одним касанием кнопки.

    Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и мороженные ломтики.

    Широкое отверстие легко вмещает толстые и тонкие, свежие и мороженные ломтики.

    Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик для равномерного обжаривания вне зависимости от его толщины.

    Режим разогрева

    Режим разогрева

    В режиме разогрева тостер разогреет уже поджаренный хлеб за несколько секунд по нажатию кнопки

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Металл
      Тип продукта
      Тостер
      Нескользящие ножки
      Да
      Длина шнура
      85 см (длина)
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Гарантия
      2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      950 Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      17,2 см
      Ширина изделия
      30 см
      Высота изделия
      20,1 см
      Вес продукта
      1552 г
      Длина упаковки
      20 см
      Ширина упаковки
      33,4 см
      Высота упаковки
      22,1 см
      Вес в упаковке
      504

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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