HD2650/90
Великолепные хрустящие тосты любой толщины
Цельнометаллический тостер оснащен сверхшироким отверстием с функцией автоцентрирования для равномерной обжарки кусочков любой толщины. С различными режимами обжарки и встроенной подставкой для булочек вы сможете наслаждаться великолепными хрустящими тостами, теплой выпечкой, блинчиками и булочками.Узнать обо всех преимуществах
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Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Функция позволяет приподнять небольшие кусочки хлеба, не обжигаясь
Автоотключение для дополнительной защиты прибора от короткого замыкания
Регулируйте время поджаривания для любого хлеба на свой вкус.
В режиме разморозки прибор легко поджаривает замороженный хлеб одним касанием кнопки.
Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик для равномерного обжаривания вне зависимости от его толщины.
В режиме разогрева тостер разогреет уже поджаренный хлеб за несколько секунд по нажатию кнопки
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Страна происхождения
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