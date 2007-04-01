Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/30 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу.