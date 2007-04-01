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  • Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Pure Essentials Collection Тостер

    HD2686/30

    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/30 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу.

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    Pure Essentials Collection Тостер

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    Готовьте по-своему, в точности так, как хотите

    Тостер для хлеба разных сортов

    • 2 отделения для тостов
    • 3 функции
    • Белый
    • Сверхдлинное отделение для тостов
    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики

    Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов

    Подставка для подогрева булочек и круассанов.

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба

    Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    Функция подогрева позволяет разогреть хлеб или подрумянить уже поджаренный

    Корпус тостера не нагревается

    Корпус тостера не нагревается

    Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба

    Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.

    Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба

    Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба.

    • Характеристики дизайна

      Материалы
      Корпус: металл/пластик (PC/ABS), хромированный верх
      Цвет
      Белый, металлик, красный

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      1500  W
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50/60  Hz
      Размеры ниши (Д x Ш x В)
      152X30X130  mm

    • Общие характеристики

      Функция автоматического отключения
      Да
      Различные режимы приготовления тостов
      8

    Badge-D2C

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