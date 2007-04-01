HD2686/30
Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Благодаря широким удлиненным отверстиям тостер Philips HD2686/30 позволяет приготовить тосты именно так, как вам нравится. Восемь цифровых режимов предоставляют все возможности для приготовления хрустящего поджаренного хлеба по вашему вкусу.Узнать обо всех преимуществах
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Ровно поджаривает толстые и тонкие ломтики.
Подставка для подогрева булочек и круассанов.
Специальный подъемник позволяет безопасно доставать небольшие ломтики хлеба.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
Широкие и глубокие отверстия для любого хлеба.
Сверхдлинные отверстия для всех видов хлеба.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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