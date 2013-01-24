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Совершенный вкус каждого ломтика
Тостер коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: ломтиков хлеба различного размера, булочек, бубликов и багетов. Три кнопки с подсветкой на передней панели предназначены для подогрева, разморозки и поджаривания с одной стороны. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Совершенный вкус каждого ломтика
Тостер коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: ломтиков хлеба различного размера, булочек, бубликов и багетов. Три кнопки с подсветкой на передней панели предназначены для подогрева, разморозки и поджаривания с одной стороны. Узнать обо всех преимуществах
Совершенный вкус каждого ломтика
Тостер коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: ломтиков хлеба различного размера, булочек, бубликов и багетов. Три кнопки с подсветкой на передней панели предназначены для подогрева, разморозки и поджаривания с одной стороны. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Совершенный вкус каждого ломтика
Тостер коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: ломтиков хлеба различного размера, булочек, бубликов и багетов. Три кнопки с подсветкой на передней панели предназначены для подогрева, разморозки и поджаривания с одной стороны. Узнать обо всех преимуществах
Поджаривание с одной стороны для бубликов и багетов.
Тостер из коллекции Philips Avance оснащен семью режимами обжаривания.
Функции подогрева и разморозки для обжаривания замороженного хлеба до любой степени.
Благодаря особой уникальной конструкции отделения для тостов в основном корпусе тостера застревает меньше крошек.
Удобный поддон для крошек позволяет очищать тостер одним щелчком.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики