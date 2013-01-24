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Avance Collection

Тостер

HD2698/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Совершенный вкус каждого ломтика Совершенный вкус каждого ломтика Совершенный вкус каждого ломтика
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    Avance Collection Тостер

    HD2698/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Совершенный вкус каждого ломтика

    Тостер коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: ломтиков хлеба различного размера, булочек, бубликов и багетов. Три кнопки с подсветкой на передней панели предназначены для подогрева, разморозки и поджаривания с одной стороны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Тостер

    Совершенный вкус каждого ломтика

    Тостер коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: ломтиков хлеба различного размера, булочек, бубликов и багетов. Три кнопки с подсветкой на передней панели предназначены для подогрева, разморозки и поджаривания с одной стороны. Узнать обо всех преимуществах

    Совершенный вкус каждого ломтика

    Тостер коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: ломтиков хлеба различного размера, булочек, бубликов и багетов. Три кнопки с подсветкой на передней панели предназначены для подогрева, разморозки и поджаривания с одной стороны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Тостер

    Совершенный вкус каждого ломтика

    Тостер коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: ломтиков хлеба различного размера, булочек, бубликов и багетов. Три кнопки с подсветкой на передней панели предназначены для подогрева, разморозки и поджаривания с одной стороны. Узнать обо всех преимуществах

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      Совершенный вкус каждого ломтика

      Уникальная система нагрева гарантирует равномерное обжаривание

      • Длинное отделение для тостов, металл
      • Термоизолир. корпус, нерж.сталь
      • Отделение XXL, подогрев булочек, 3 реж.
      • Цифровое управление
      Режим одностороннего поджаривания

      Режим одностороннего поджаривания

      Поджаривание с одной стороны для бубликов и багетов.

      Настройка степени обжаривания (7 режимов)

      Настройка степени обжаривания (7 режимов)

      Тостер из коллекции Philips Avance оснащен семью режимами обжаривания.

      Кнопки отмены, подогрева и разморозки

      Кнопки отмены, подогрева и разморозки

      Функции подогрева и разморозки для обжаривания замороженного хлеба до любой степени.

      Благодаря уникальной конструкции отделения для тостов крошки падают прямо на поддон

      Благодаря уникальной конструкции отделения для тостов крошки падают прямо на поддон

      Благодаря особой уникальной конструкции отделения для тостов в основном корпусе тостера застревает меньше крошек.

      Поддон для крошек легко открывается одним щелчком

      Поддон для крошек легко открывается одним щелчком

      Удобный поддон для крошек позволяет очищать тостер одним щелчком.

      Длинное отделение для багетов

      Длинное отделение для багетов

      Широкое отверстие для толстых и тонких ломтиков хлеба

      Широкое отверстие для толстых и тонких ломтиков хлеба

      Встроенная подставка для подогрева булочек и круассанов

      Встроенная подставка для подогрева булочек и круассанов

      Термоизолированный корпус из нержавеющей стали

      Термоизолированный корпус из нержавеющей стали

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        Нержавеющая сталь с термоизоляцией
        Цвет
        Черный, металл

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Термоизолированный корпус
        Да
        Звуковой сигнал сообщает о готовности
        Да
        Кнопка отмены
        Да
        Подогрев булочек и круассанов
        Да
        Функция подъема
        Да
        Обжаривание с одной стороны
        Да
        Функции подогрева и разморозки
        Да
        Регулирование степени обжаривания
        7 уровней

      • Технические характеристики

        Питание
        1000-1200  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        0,9  м

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