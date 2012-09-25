HD2698/00
Совершенный вкус каждого ломтика
Тостер коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: ломтиков хлеба различного размера, булочек, бубликов и багетов. Три кнопки с подсветкой на передней панели предназначены для подогрева, разморозки и поджаривания с одной стороны.Узнать обо всех преимуществах
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Сверхширокое отделение для любых ломтиков хлеба — толстых или тонких.
Поджаривание с одной стороны для бубликов и багетов.
Тостер из коллекции Philips Avance оснащен семью режимами обжаривания.
Функции подогрева и разморозки для обжаривания замороженного хлеба до любой степени.
Корпус тостера не нагревается.
Благодаря особой уникальной конструкции отделения для тостов в основном корпусе тостера застревает меньше крошек.
Удобный поддон для крошек позволяет очищать тостер одним щелчком.
Своевременное визуальное и звуковое оповещение о готовности тоста.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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