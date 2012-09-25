Совершенный вкус каждого ломтика

Тостер коллекции Philips Avance изготовлен из нержавеющей стали с термоизоляцией и подходит для всех видов хлеба: ломтиков хлеба различного размера, булочек, бубликов и багетов. Три кнопки с подсветкой на передней панели предназначены для подогрева, разморозки и поджаривания с одной стороны.