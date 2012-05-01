HD3027/03
Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш
Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса.Узнать обо всех преимуществах
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Система нагрева расположена по всему корпусу прибора и включает нагревательные элементы сверху, вокруг и основной элемент на дне. Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры, что особенно важно при выпекании
Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять блюда теплыми. По окончании процесса приготовления мультиварка переходит в режим подогрева автоматически.
Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине
Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка.
Четкая маркировка уровня воды показывает объем и соотношение количества ингредиентов и воды
Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.
Одним нажатием кнопки можно начать приготовление блюда или включить функцию подогрева, а понятный световой индикатор на панели сообщает о статусе приготовления
Внешний корпус из нержавеющей стали: стильный дизайн и удобство очистки
5-слойная внутренняя чаша 1,5 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получились еще вкуснее.
Удобное автоматическое приготовление блюд
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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