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  • Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш

    Daily Collection Мультиварка

    HD3027/03

    Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш

    Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса.

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    Daily Collection Мультиварка

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    Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш

    с индивидуальными настройками времени и температуры

    • 5 л
    Распределение тепла 3D для равномерного нагрева и эффективного подогрева

    Распределение тепла 3D для равномерного нагрева и эффективного подогрева

    Система нагрева расположена по всему корпусу прибора и включает нагревательные элементы сверху, вокруг и основной элемент на дне. Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры, что особенно важно при выпекании

    Автоматический подогрев сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов

    Автоматический подогрев сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов

    Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять блюда теплыми. По окончании процесса приготовления мультиварка переходит в режим подогрева автоматически.

    Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

    Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

    Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

    Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

    Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

    Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка.

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный индикатор уровня воды

    Четкая маркировка уровня воды показывает объем и соотношение количества ингредиентов и воды

    Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.

    Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.

    Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.

    Удобство управления одним нажатием кнопки

    Удобство управления одним нажатием кнопки

    Одним нажатием кнопки можно начать приготовление блюда или включить функцию подогрева, а понятный световой индикатор на панели сообщает о статусе приготовления

    Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить

    Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить

    Внешний корпус из нержавеющей стали: стильный дизайн и удобство очистки

    5-слойная внутренняя чаша 1,5 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получились еще вкуснее

    5-слойная внутренняя чаша 1,5 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получились еще вкуснее

    5-слойная внутренняя чаша 1,5 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получились еще вкуснее.

    Удобное автоматическое приготовление блюд

    Удобное автоматическое приготовление блюд

    • Характеристики конструкции

      Размеры (Д x Г x В)
      269x269x253  mm
      Материал корпуса
      SUS430
      Цвет
      Серебристый металлик
      Цвет панели управления
      Серый
      Вес (включая упаковку)
      3,7  kg

    • Аксессуары

      Пластиковая чаша для приготовления на пару
      Да
      Мерная чашка
      Да
      Ложка для супа
      Да
      Лопатка
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Напряжение
      220–240  V
      Мощность в ваттах
      650  W
      Частота
      50–60  Hz
      Емкость
      5/10  Litres / cups

    • Общие характеристики

      Легко очищаемая внутренняя чаша с антипригарным покрытием
      Да
      Отсоединяемый шнур питания для удобства хранения
      Да
      Съемный клапан для выхода пара
      Да
      Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Подогрев с сохранением питательных свойств обеспечивает свежесть блюд в течение 12 часов
      Да
      Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка
      Да

    Badge-D2C

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