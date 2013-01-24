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Daily Collection

Мультиварка

HD3027/03
Общая оценка / 5
  • Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш
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    Daily Collection Мультиварка

    HD3027/03
    Общая оценка / 5

    Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш

    Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Мультиварка

    Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш

    Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса. Узнать обо всех преимуществах

    Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш

    Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Мультиварка

    Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш

    Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса. Узнать обо всех преимуществах

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      Оптимальные температурные режимы для вкусных гарниров и каш

      с индивидуальными настройками времени и температуры

      • 5 л
      Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

      Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

      Система нагрева расположена по всему корпусу прибора и включает нагревательные элементы сверху, вокруг и основной элемент на дне. Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры, что особенно важно при выпекании

      Автоматический подогрев сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов

      Автоматический подогрев сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов

      Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять блюда теплыми. По окончании процесса приготовления мультиварка переходит в режим подогрева автоматически.

      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

      Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

      Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

      Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

      Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка.

      Удобный индикатор уровня воды

      Удобный индикатор уровня воды

      Четкая маркировка уровня воды показывает объем и соотношение количества ингредиентов и воды

      Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.

      Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.

      Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.

      Удобство управления одним нажатием кнопки

      Удобство управления одним нажатием кнопки

      Одним нажатием кнопки можно начать приготовление блюда или включить функцию подогрева, а понятный световой индикатор на панели сообщает о статусе приготовления

      Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить

      Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить

      Внешний корпус из нержавеющей стали: стильный дизайн и удобство очистки

      5-слойная внутренняя чаша 1,5 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получились еще вкуснее

      5-слойная внутренняя чаша 1,5 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получились еще вкуснее

      5-слойная внутренняя чаша 1,5 мм равномерно распределяет тепло, чтобы блюда получились еще вкуснее.

      Удобное автоматическое приготовление блюд

      Удобное автоматическое приготовление блюд

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Подогрев с сохранением питательных свойств обеспечивает свежесть блюд в течение 12 часов
        Да
        Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка
        Да
        Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Легкоочищаемая внутренняя чаша с антипригарным покрытием
        Да
        Съемный клапан для выхода пара
        Да
        Отсоединяемый шнур питания для удобства хранения
        Да

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        SUS430
        Цвет
        Серебристый металлик
        Цвет панели управления
        Серый
        Размеры (Д x Г x В)
        269x269x253  миллиметра
        Вес (включая упаковку)
        3,7  кг

      • Аксессуары

        Лопатка
        Да
        Пластиковая чаша для приготовления на пару
        Да
        Мерная чашка
        Да
        Ложка для супа
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        5/10  Литры/чашки
        Длина шнура
        1,2  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        мощность в ваттах
        650  Вт

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