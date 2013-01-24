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Avance Collection

Мультиварка с сенсорным управлением

HD3077/03
Общая оценка / 5
  • Создавайте уникальные блюда легко Создавайте уникальные блюда легко Создавайте уникальные блюда легко
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    Avance Collection Мультиварка с сенсорным управлением

    HD3077/03
    Общая оценка / 5

    Создавайте уникальные блюда легко

    Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Мультиварка с сенсорным управлением

    Создавайте уникальные блюда легко

    Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса. Узнать обо всех преимуществах

    Создавайте уникальные блюда легко

    Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Мультиварка с сенсорным управлением

    Создавайте уникальные блюда легко

    Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса. Узнать обо всех преимуществах

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      Создавайте уникальные блюда легко

      с индивидуальными настройками времени и температуры

      • 5 л
      • 10 чашек
      • Spirit Touch
      Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

      Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

      Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

      Дизайн с блокировкой обеспечивает безопасность для ребенка

      Дизайн с блокировкой обеспечивает безопасность для ребенка

      Дизайн с блокировкой обеспечивает безопасность для ребенка.

      5-слойная емкость с утолщенным 2-мм напылением равномерно распределяет тепло.

      5-слойная емкость с утолщенным 2-мм напылением равномерно распределяет тепло.

      5-слойная емкость с утолщенным 2-мм напылением равномерно распределяет тепло.

      Таймер отсрочки старта до 24 часов

      Таймер отсрочки старта до 24 часов

      Таймер отсрочки старта до 24 часов

      Автоматический подогрев сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов

      Автоматический подогрев сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов

      Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять блюда теплыми. По окончании процесса приготовления мультиварка переходит в режим подогрева автоматически.

      Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить

      Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить

      Внешний корпус из нержавеющей стали: стильный дизайн и удобство очистки

      Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

      Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

      Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

      Чувствительная сенсорная панель управления

      Чувствительная сенсорная панель управления

      Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.

      Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.

      Функция подогрева для мгновенного разогревания риса

      Воспользуйтесь функцией подогрева на мультиварке Philips, чтобы разогреть остывший рис.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        SUS430
        Цвет
        Серебристый металлик
        Цвет панели управления
        Белый
        Размеры (Д x Г x В)
        304 x 404 x 255  миллиметра

      • Аксессуары

        Лопатка
        Да
        Ложка для супа
        Да
        Мерная чашка
        Да
        Пластиковая чаша для приготовления на пару
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        1,8  Литры/чашки
        Длина шнура
        1,0  м
        напряжение
        220  В
        Частота
        50  Гц
        мощность в ваттах
        980  Вт

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