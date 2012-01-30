HD3077/03
Создавайте уникальные блюда легко
Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса.Узнать обо всех преимуществах
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Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры
Дизайн с блокировкой обеспечивает безопасность для ребенка.
5-слойная емкость с утолщенным 2-мм напылением равномерно распределяет тепло.
Таймер отсрочки старта до 24 часов
Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять блюда теплыми. По окончании процесса приготовления мультиварка переходит в режим подогрева автоматически.
Внешний корпус из нержавеющей стали: стильный дизайн и удобство очистки
Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка
Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.
Воспользуйтесь функцией подогрева на мультиварке Philips, чтобы разогреть остывший рис.
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
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