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    Avance Collection Мультиварка с сенсорным управлением

    HD3077/03

    Создавайте уникальные блюда легко

    Вкусно приготовленный рис украсит любой обед, способ приготовления риса при этом играет важную роль. Мультиварка Philips с 5-слойным золотым напылением создает больше тепла и равномерно распределяет его, раскрывая истинный аромат риса.

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    Avance Collection Мультиварка с сенсорным управлением

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    Создавайте уникальные блюда легко

    с индивидуальными настройками времени и температуры

    • 5 л
    • 10 чашек
    • Spirit Touch
    Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

    Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

    Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

    Дизайн с блокировкой обеспечивает безопасность для ребенка

    Дизайн с блокировкой обеспечивает безопасность для ребенка

    Дизайн с блокировкой обеспечивает безопасность для ребенка.

    5-слойная емкость с утолщенным 2-мм напылением равномерно распределяет тепло.

    5-слойная емкость с утолщенным 2-мм напылением равномерно распределяет тепло.

    5-слойная емкость с утолщенным 2-мм напылением равномерно распределяет тепло.

    Таймер отсрочки старта до 24 часов

    Таймер отсрочки старта до 24 часов

    Таймер отсрочки старта до 24 часов

    Автоматический подогрев сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов

    Автоматический подогрев сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов

    Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять блюда теплыми. По окончании процесса приготовления мультиварка переходит в режим подогрева автоматически.

    Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить

    Внешний корпус из нержавеющей стали удобно чистить

    Внешний корпус из нержавеющей стали: стильный дизайн и удобство очистки

    Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

    Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

    Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

    Чувствительная сенсорная панель управления

    Чувствительная сенсорная панель управления

    Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.

    Специальное напыление обеспечивает долговечность и антипригарность внутренней чаши.

    Функция подогрева для мгновенного разогревания риса

    Воспользуйтесь функцией подогрева на мультиварке Philips, чтобы разогреть остывший рис.

    • Характеристики конструкции

      Размеры (Д x Г x В)
      304 x 404 x 255  mm
      Материал корпуса
      SUS430
      Цвет
      Серебристый металлик
      Цвет панели управления
      Белый

    • Аксессуары

      Пластиковая чаша для приготовления на пару
      Да
      Мерная чашка
      Да
      Ложка для супа
      Да
      Лопатка
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,0  m
      Напряжение
      220  V
      Мощность в ваттах
      980  W
      Частота
      50  Hz
      Емкость
      1,8  Litres / cups

    Badge-D2C

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