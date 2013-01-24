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Daily Collection

Внутренняя чаша

HD3737
Общая оценка / 5
  • Дополнительная долговечная внутренняя чаша Дополнительная долговечная внутренняя чаша Дополнительная долговечная внутренняя чаша
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    Daily Collection Внутренняя чаша

    HD3737
    Общая оценка / 5

    Дополнительная долговечная внутренняя чаша

    Удобство приготовления благодаря дополнительной внутренней чаше толщиной 2,0 мм Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Внутренняя чаша

    Дополнительная долговечная внутренняя чаша

    Удобство приготовления благодаря дополнительной внутренней чаше толщиной 2,0 мм Узнать обо всех преимуществах

    Дополнительная долговечная внутренняя чаша

    Удобство приготовления благодаря дополнительной внутренней чаше толщиной 2,0 мм Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Внутренняя чаша

    Дополнительная долговечная внутренняя чаша

    Удобство приготовления благодаря дополнительной внутренней чаше толщиной 2,0 мм Узнать обо всех преимуществах

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      Дополнительная долговечная внутренняя чаша

      для мультиварок Philips HD3037 и HD3077

      • 5 л
      Толстостенная внутренняя чаша из алюминиевого сплава 2,0 мм

      Толстостенная внутренняя чаша из алюминиевого сплава 2,0 мм

      Толстостенная внутренняя чаша из алюминиевого сплава 2,0 мм обеспечивает равномерное распределение тепла для оптимального прогревания ингредиентов

      Дополнительная чаша удобна для приготовления и хранения нескольких блюд

      Дополнительная чаша удобна для приготовления и хранения нескольких блюд

      Дополнительная чаша удобна для приготовления и хранения нескольких блюд

      5-слойная 2,0-мм внутренняя чаша равномерно распределяет тепло

      5-слойная 2,0-мм внутренняя чаша равномерно распределяет тепло

      5-слойная внутренняя чаша 2,0 мм равномерно распределяет тепло для приготовления вкусных блюд

      Внешнее покрытие Whitford черного цвета позволяет удерживать тепло

      Внешнее покрытие Whitford черного цвета позволяет удерживать тепло

      Внешнее покрытие Whitford черного цвета позволяет удерживать тепло — блюда долго остаются горячими и свежими

      Сверхпрочное, устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Whitford

      Сверхпрочное, устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Whitford

      Сверхпрочное, устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Whitford облегчает очистку и гарантирует долгую службу

      Толстостенная чаша из алюминиевого сплава равномерно распределяет тепло

      Толстостенная чаша из алюминиевого сплава равномерно распределяет тепло

      Толстостенная чаша из алюминиевого сплава равномерно распределяет тепло для оптимального прогревания ингредиентов

      Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки

      Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки

      Специальное антипригарное покрытие для легкой очистки

      Базовый слой с покрытием Whitford идеально удерживает тепло

      Базовый слой с покрытием Whitford идеально удерживает и передает тепло, обеспечивая оптимальную эффективность приготовления и отличный результат

      Сертифицированное покрытие для безопасного приготовления пищи

      Сертифицированное покрытие для безопасного приготовления пищи

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Легко чистится
        Да
        устойчивость к царапинам, антипригарное покрытие
        Да
        Безопасность и долговечность
        Да

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Алюминиевый сплав
        Цвет
        Цвет шампанского/розовый, золотистый

      • Технические характеристики

        Емкость
        5,0  Литры/чашки

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