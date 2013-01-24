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Мини-чайник

HD4618/20
Общая оценка / 5
1 награда
  • Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды Кипятите только необходимое количество воды
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    Мини-чайник

    HD4618/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом мини-чайнике Philips HD4618/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 50 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Мини-чайник

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом мини-чайнике Philips HD4618/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 50 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом мини-чайнике Philips HD4618/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 50 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мини-чайник

    Кипятите только необходимое количество воды

    Уникальный индикатор на 1 чашку позволяет вскипятить в этом мини-чайнике Philips HD4618/20 ровно столько воды, сколько вам нужно, что поможет сэкономить до 50 % энергии и снизить негативное влияние на окружающую среду Узнать обо всех преимуществах

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      Кипятите только необходимое количество воды

      Этот миниатюрный чайник позволяет экономить до 50 % энергии

      • 0,8 л, 2400 Вт
      • с индикатором уровня воды по чашкам
      • Полированный металл
      • Откидная крышка
      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

      Если вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно, вы экономите до 50 % энергии и воды, внося свой вклад в защиту окружающей среды.

      Когда чайник включен, загорается подсветка

      Когда чайник включен, загорается подсветка

      Элегантная синяя подсветка выключателя уведомляет о процессе нагрева.

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника

      Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали этого чайника Philips обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды

      Фильтр от накипи обеспечивает чистоту воды и чайника

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

      Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды с двух сторон чайника

      Индикаторы уровня воды по обеим сторонам электрического чайника Philips будут удобны и для правшей, и для левшей.

      Комплексная система безопасности

      Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        шлифованный металл
        Материалы
        • Нагревательный элемент: нержавеющая сталь
        • Корпус: нержавеющая сталь и полипропилен
        • Кнопка включения и ручка: полипропилен

      • Общие характеристики

        Беспроводные
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Удобное наполнение через носик
        Да
        Широко открывающаяся крышка
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Защита от выкипания
        Да
        Подставка с поворотом на 360 градусов
        Да
        Наполнение через носик или крышку
        Да
        Плоский нагревательный элемент
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость
        0,8  л
        Питание
        2000-2400  Вт
        Длина шнура
        0,75  м
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        15,8x18,5x23,3  см
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        22,5x22,5x22,5  см

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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